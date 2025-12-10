ليفربول يعلن بديل محمد صلاح



Advertisement

على الرغم من بقاء رودريغو مع بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الأحاديث عن رحيله ظلت قائمة.



ويشهد دور المهاجم الشاب انكماشاً مؤخراً، خاصة مع وصول تعاقدات جديدة دفعت به إلى أسفل ترتيب الأولوية في المشاركة، مما أدى إلى تراجع عدد دقائق لعبه بشكل ملحوظ. وقد دفع هذا الوضع اللاعب للتفكير جدياً في الانتقال وبدء صفحة جديدة. تتجه أنظار نادي الإنجليزي نحو النجم البرازيلي رودريغو غوس مهاجم ، حيث برز اسمه كأحد الخيارات الرئيسية لخلافة النجم صلاح. وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تفيد بأن اللاعب قد يفكر في مغادرة العاصمة بحثاً عن دور أكبر.على الرغم من بقاء رودريغو مع بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الأحاديث عن رحيله ظلت قائمة.ويشهد دور المهاجم الشاب انكماشاً مؤخراً، خاصة مع وصول تعاقدات جديدة دفعت به إلى أسفل ترتيب الأولوية في المشاركة، مما أدى إلى تراجع عدد دقائق لعبه بشكل ملحوظ. وقد دفع هذا الوضع اللاعب للتفكير جدياً في الانتقال وبدء صفحة جديدة.

وكان نادي الفرنسي من بين الأندية التي ارتبط اسمها برودريغو، إلا أن الاهتمام من الدوري الإنجليزي كان أقل وضوحاً، باستثناء نادٍ واحد يبدو أكثر جدية من غيره.



ويشير تقرير موقع "Fichajes" إلى أن ليفربول حدد رودريغو كواحد من ثلاثة خيارات محتملة ليحل محل صلاح.



ويمتلك رودريغو خصائص تكتيكية مميزة تناسب خطط المدرب آرني ، حيث يستطيع اللعب في الجناح، أو كلاعب خط وسط مهاجم، أو حتى بجوار المهاجم.