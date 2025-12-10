Advertisement

رياضة

ليفربول يعلن بديل محمد صلاح

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:47
تتجه أنظار نادي ليفربول الإنجليزي نحو النجم البرازيلي رودريغو غوس مهاجم ريال مدريد، حيث برز اسمه كأحد الخيارات الرئيسية لخلافة النجم المصري محمد صلاح. وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تفيد بأن اللاعب قد يفكر في مغادرة العاصمة الإسبانية بحثاً عن دور أكبر.
على الرغم من بقاء رودريغو مع ريال مدريد بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الأحاديث عن رحيله ظلت قائمة.

 ويشهد دور المهاجم الشاب انكماشاً مؤخراً، خاصة مع وصول تعاقدات جديدة دفعت به إلى أسفل ترتيب الأولوية في المشاركة، مما أدى إلى تراجع عدد دقائق لعبه بشكل ملحوظ. وقد دفع هذا الوضع اللاعب للتفكير جدياً في الانتقال وبدء صفحة جديدة.
وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من بين الأندية التي ارتبط اسمها برودريغو، إلا أن الاهتمام من الدوري الإنجليزي كان أقل وضوحاً، باستثناء نادٍ واحد يبدو أكثر جدية من غيره.

ويشير تقرير موقع "Fichajes" إلى أن ليفربول حدد رودريغو كواحد من ثلاثة خيارات محتملة ليحل محل صلاح.

ويمتلك رودريغو خصائص تكتيكية مميزة تناسب خطط المدرب آرني سلوت، حيث يستطيع اللعب في الجناح، أو كلاعب خط وسط مهاجم، أو حتى بجوار المهاجم. 
