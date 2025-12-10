تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لماذا أغلق بايرن ميونخ الباب أمام صلاح؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار قرار بايرن ميونخ بعدم الدخول في مفاوضات لضم النجم
المصري محمد
صلاح الكثير من الجدل، خاصة بعد تصريحات المدير الرياضي ماكس إيبرل التي أوضح فيها موقف النادي الألماني.
ورغم القيمة الكبيرة لصلاح وخبرته الطويلة في أعلى مستويات
كرة القدم
، إلا أن إدارة النادي وضعت خمسة أسباب رئيسية جعلتها تغلق الباب تماما أمام فكرة التعاقد معه:
1. رهان بايرن على المواهب الشابة
يتمسك النادي بفلسفته القائمة على تطوير لاعبين صاعدين، ويعتبر الجناح الشاب لينارت كارل مشروع نجم عالمي قادم.
وجود صلاح ضمن نفس المركز كان سيؤثر بشكل مباشر على تطور اللاعب الشاب، لذلك فضل بايرن الاستثمار في
المستقبل
بدلا من استقدام نجم في نهاية مسيرته.
2. الالتزام الصارم بسقف الرواتب
يحرص بايرن ميونخ على الحفاظ على توازن مالي صارم داخل غرفة الملابس.
التعاقد مع صلاح كان سيجبر الإدارة على رفع سقف الرواتب، ما قد يؤدي إلى مطالبات من لاعبين كبار مثل هاري كين وموسيالا وكيميتش.
النادي يعتبر هذا التوازن جزءا من هويته ولا يقبل المساس به.
3. المخاوف من التوتر الإداري حول اللاعب
تتابع الإدارة البافارية كل التفاصيل المتعلقة باللاعبين المستهدفين، وقد لاحظت أن صلاح مر مؤخرا بفترة توتر مع ليفربول وبعض الخلافات المرتبطة بالمنتخب المصري.
وبرغم أنه نجم منضبط داخل الملعب، إلا أن بايرن يبتعد دائما عن أي لاعب قد يسبب ضغطا إعلاميا أو انقسامات داخلية.
4. عامل السن في سياسة التعاقدات
عمر محمد صلاح تجاوز 32 عاما كان أحد العوائق الرئيسية.
النادي نادرا ما يبرم صفقات ضخمة للاعبين بهذا العمر، إلا في حالات استثنائية للغاية.
إدارة بايرن تفضل ضخ دماء جديدة ذات قيمة مستقبلية طويلة.
5. حساسية تصريحات صلاح الأخيرة
رصد النادي تصريحات صلاح التي انتقد فيها إدارة ليفربول وتحدث فيها عن مستقبله في توقيت دقيق.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات لدى مسؤولي بايرن حول مدى ملاءمته لمنظومتهم التي تقوم على العمل الهادئ والالتزام التام. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
Lebanon 24
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
10/12/2025 16:30:55
10/12/2025 16:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن ميونخ يطمح لكسر رقم ميلان القياسي
Lebanon 24
بايرن ميونخ يطمح لكسر رقم ميلان القياسي
10/12/2025 16:30:55
10/12/2025 16:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: خطوات الحكومة فتحت الباب أمام المسار السعودي الإيجابي
Lebanon 24
البعريني: خطوات الحكومة فتحت الباب أمام المسار السعودي الإيجابي
10/12/2025 16:30:55
10/12/2025 16:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير الجيش امام مجلس الوزراء الخميس والبابا يدعو اللبنانيين الى التحلي بشجاعة البقاء في بلدهم
Lebanon 24
تقرير الجيش امام مجلس الوزراء الخميس والبابا يدعو اللبنانيين الى التحلي بشجاعة البقاء في بلدهم
10/12/2025 16:30:55
10/12/2025 16:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
المصري محمد
كرة القدم
المستقبل
الرئيسي
الرياض
التزام
الطويل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخليل شاركت في مؤتمر معهد إدارة المشاريع
Lebanon 24
الخليل شاركت في مؤتمر معهد إدارة المشاريع
08:39 | 2025-12-10
10/12/2025 08:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة دعم يورغن كلوب لصلاح؟
Lebanon 24
ما حقيقة دعم يورغن كلوب لصلاح؟
07:47 | 2025-12-10
10/12/2025 07:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
05:58 | 2025-12-10
10/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يعلن بديل محمد صلاح
Lebanon 24
ليفربول يعلن بديل محمد صلاح
03:47 | 2025-12-10
10/12/2025 03:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
Lebanon 24
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
02:42 | 2025-12-10
10/12/2025 02:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:30 | 2025-12-09
09/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
11:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"
10:00 | 2025-12-09
09/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:39 | 2025-12-10
الخليل شاركت في مؤتمر معهد إدارة المشاريع
07:47 | 2025-12-10
ما حقيقة دعم يورغن كلوب لصلاح؟
05:58 | 2025-12-10
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
03:47 | 2025-12-10
ليفربول يعلن بديل محمد صلاح
02:42 | 2025-12-10
بعد طلب أوكرانيا باستبعاد المتزلجين الروس من الأولمبياد.. اليكم قرار الاتحاد الدولي للـتزلج
02:33 | 2025-12-10
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 16:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 16:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 16:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24