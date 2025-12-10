فيرديناند يقدم عرضا علنيا لمحمد صلاح

تلقى ترشيحات لتقديم عرض للتعاقد مع ، في ظلّ الأزمة المشتعلة بين النجم المصري ومدربه .





وخلال برنامج Rio Ferdinand Presents، سأل ستاو هاوسون النجم السابق عمّا إذا كان على محاولة ضم صلاح. ويرى فيرديناند أن النادي قد يقدّم بالفعل عرضًا في يناير، رغم اعتقاده بأن اللاعب سيرفض ارتداء قميص .



وقال فيرديناند: "مستحيل أن ينتقل صلاح إلى مانشستر يونايتد. لا أعتقد أنه يمتلك تلك السمة التي كان يتمتع بها روني أو تيفيز، وهي بذل جهد إضافي".

وأضاف مازحًا: "لكن نعم… سأقدّم عرضًا، عرضًا علنيًا أيضًا. سيكون أمرًا لا يُصدَّق. سأفعل ذلك فقط من أجل الفوضى التي سيسببها".



وختم المدافع السابق: "لا شك لديّ أن لاعبي لا يريدون رحيل صلاح لأنه يساعدهم على الفوز بالألقاب، لكنني أعتقد أنه سيرحل… الأمر انتهى".

ورغم ذلك، تبدو تصريحات فيرديناند وهاوسون أقرب إلى المزاح منها إلى الطرح الجاد، إذ إن احتمال انتقال صلاح إلى مانشستر يونايتد يكاد يكون معدومًا، بالنظر إلى مكانته الأسطورية لدى جماهير ليفربول والعداوة التاريخية بين الناديين. كما أن أداءه في الملعب لا يتناسب كليًا مع منظومة المدرب (3-4-3). (إرم نيوز)