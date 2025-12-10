تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

فيرديناند يقدم عرضا علنيا لمحمد صلاح

Lebanon 24
10-12-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1453289-639009855969149054.png
Doc-P-1453289-639009855969149054.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى مانشستر يونايتد ترشيحات لتقديم عرض للتعاقد مع محمد صلاح، في ظلّ الأزمة المشتعلة بين النجم المصري ومدربه آرني سلوت

وخلال برنامج Rio Ferdinand Presents، سأل ستاو هاوسون النجم السابق ريو فيرديناند عمّا إذا كان على مانشستر يونايتد محاولة ضم صلاح. ويرى فيرديناند أن النادي قد يقدّم بالفعل عرضًا في يناير، رغم اعتقاده بأن اللاعب سيرفض ارتداء قميص الشياطين الحمر.

وقال فيرديناند: "مستحيل أن ينتقل صلاح إلى مانشستر يونايتد. لا أعتقد أنه يمتلك تلك السمة التي كان يتمتع بها روني أو تيفيز، وهي بذل جهد إضافي".
 
وأضاف مازحًا: "لكن نعم… سأقدّم عرضًا، عرضًا علنيًا أيضًا. سيكون أمرًا لا يُصدَّق. سأفعل ذلك فقط من أجل الفوضى التي سيسببها".

وختم المدافع السابق: "لا شك لديّ أن لاعبي ليفربول لا يريدون رحيل صلاح لأنه يساعدهم على الفوز بالألقاب، لكنني أعتقد أنه سيرحل… الأمر انتهى".
 
ورغم ذلك، تبدو تصريحات فيرديناند وهاوسون أقرب إلى المزاح منها إلى الطرح الجاد، إذ إن احتمال انتقال صلاح إلى مانشستر يونايتد يكاد يكون معدومًا، بالنظر إلى مكانته الأسطورية لدى جماهير ليفربول والعداوة التاريخية بين الناديين. كما أن أداءه في الملعب لا يتناسب كليًا مع منظومة المدرب روبن أموريم (3-4-3). (إرم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح حزب تقدم "حميد الدليمي": غير راضين عن إعمار صلاح الدين (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يعلن بديل محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
للعفو عن محمد صلاح.. شرطان من سلوت
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مانشستر يونايتد

الشياطين الحمر

ريو فيرديناند

روبن أموريم

محمد صلاح

آرني سلوت

ليفربول

مانشستر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2025-12-10
Lebanon24
12:05 | 2025-12-10
Lebanon24
09:28 | 2025-12-10
Lebanon24
08:39 | 2025-12-10
Lebanon24
07:47 | 2025-12-10
Lebanon24
07:20 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24