رياضة
"الرياضي" يسقط خارج أرضه… وأستانا يفرض كلمته في "وصل"
Lebanon 24
10-12-2025
|
12:53
ألحق أستانا الكازاخستاني الخسارة الأولى بضيفه الرياضي –
بيروت
حامل اللقب في
دوري
أبطال
غرب آسيا
لكرة السلة "وصل"، بعدما فاز عليه بفارق 14 نقطة (86 – 72)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن المرحلة الرابعة.
وكان أستانا قد واصل نتائجه الإيجابية في البطولة، بعدما سبَق له أن حقق الفوز على
الحكمة بيروت
على أرضه في المرحلة الثالثة.
