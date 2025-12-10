"الرياضي" يسقط خارج أرضه… وأستانا يفرض كلمته في "وصل"

ألحق أستانا الكازاخستاني الخسارة الأولى بضيفه الرياضي – حامل اللقب في أبطال لكرة السلة "وصل"، بعدما فاز عليه بفارق 14 نقطة (86 – 72)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن المرحلة الرابعة.



وكان أستانا قد واصل نتائجه الإيجابية في البطولة، بعدما سبَق له أن حقق الفوز على على أرضه في المرحلة الثالثة.

