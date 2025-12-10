من يحجز بطاقة نصف النهائي؟ مواجهة ساخنة بين السعودية وفلسطين

تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة في ربع نهائي كأس العرب 2025، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب الفلسطيني ضمن البطولة المقامة في قطر حتى 18 كانون الأول الجاري.



وتأهل منتخب بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، مقدّمًا أداءً لافتًا تمثل بفوزه على قطر 1-0 وتعادله أمام تونس 2-2 وسوريا 0-0.

في المقابل، بلغ المنتخب السعودي دور الثمانية بعدما حلّ ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بتحقيقه انتصارين على عُمان 2-1 وجزر القمر 3-1 قبل خسارته أمام المغرب 0-1.



موعد المباراة

تُقام المواجهة يوم الخميس 11 كانون الأول 2025 على ملعب لوسيل، عند الساعة 20:30 بتوقيت وقطر، و19:30 بتوقيت فلسطين.



القنوات الناقلة

• beIN Sports HD

• قنوات الكأس

• دبي الرياضية

• أبو ظبي الرياضية

• الرياضية



سجل المواجهات بين المنتخبين

• 9 مباريات

• فوز السعودية: 5

• التعادل: 4



التشكيلة المتوقعة للسعودية

نواف العقيدي، أيمن يحيى، وليد الأحمد، علي مجرشي، حسان تمبكتي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.



التشكيلة المتوقعة لفلسطين

رامي حمادة، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان، عميد محاجنة، حامد حمدان، تامر صيام، خالد النبريص، عدي الدباغ، زيد القنبر.





