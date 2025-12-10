تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

من يحجز بطاقة نصف النهائي؟ مواجهة ساخنة بين السعودية وفلسطين

Lebanon 24
10-12-2025 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1453353-639009959643862170.webp
Doc-P-1453353-639009959643862170.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة في ربع نهائي كأس العرب 2025، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب الفلسطيني ضمن البطولة المقامة في قطر حتى 18 كانون الأول الجاري.

وتأهل منتخب فلسطين بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، مقدّمًا أداءً لافتًا تمثل بفوزه على قطر 1-0 وتعادله أمام تونس 2-2 وسوريا 0-0.
في المقابل، بلغ المنتخب السعودي دور الثمانية بعدما حلّ ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بتحقيقه انتصارين على عُمان 2-1 وجزر القمر 3-1 قبل خسارته أمام المغرب 0-1.

موعد المباراة
تُقام المواجهة يوم الخميس 11 كانون الأول 2025 على ملعب لوسيل، عند الساعة 20:30 بتوقيت السعودية وقطر، و19:30 بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة
• beIN Sports HD
• قنوات الكأس
• دبي الرياضية
• أبو ظبي الرياضية
الكويت الرياضية

سجل المواجهات بين المنتخبين
• 9 مباريات
• فوز السعودية: 5
• التعادل: 4

التشكيلة المتوقعة للسعودية
نواف العقيدي، أيمن يحيى، وليد الأحمد، علي مجرشي، حسان تمبكتي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

التشكيلة المتوقعة لفلسطين
رامي حمادة، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان، عميد محاجنة، حامد حمدان، تامر صيام، خالد النبريص، عدي الدباغ، زيد القنبر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدرب فلسطين: مواجهة السعودية صعبة لكن حلمنا أكبر
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري لا يريد مواجهة مع السعودية وحديث عن تحالف ثلاثي في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

السعود

الكويت

الرياض

سوريا

رياضي

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2025-12-10
Lebanon24
12:53 | 2025-12-10
Lebanon24
12:05 | 2025-12-10
Lebanon24
10:43 | 2025-12-10
Lebanon24
09:28 | 2025-12-10
Lebanon24
08:39 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24