مدرب فلسطين: مواجهة السعودية صعبة لكن حلمنا أكبر

أكّد المدير الفني لمنتخب صعوبة المواجهة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار التاريخي في البطولة.



ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره السعودي غدًا الخميس في ، بعدما تصدّر مجموعته الأولى التي ضمّت وقطر وتونس برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.



وقال المدرب أبو جزر خلال المؤتمر الصحفي، إن المنتخب السعودي يمتلك تاريخًا موندياليًا وحضورًا قويًا في ، معتبرًا أن التأهل إلى ربع النهائي يُعد إنجازًا تاريخيًا في مجموعة وصفها بـ"الصعبة".



وعن إراحة لعدد من لاعبيها الأساسيين في الجولة الأخيرة، قال إن ذلك خيار فني مشروع، مشددًا على أن الأخضر يمتلك تشكيلة متكاملة من 23 لاعبًا مميزًا. وأضاف أن الاحتفالات تنتهي بعد كل مباراة ليبدأ التركيز فورًا على المواجهة التالية.



وردًا على ما أُثير حول تراجع الجدية أمام سوريا، أكّد أن جميع مباريات المنتخب لعبت بجدية كاملة، مذكّرًا بالعودة القوية أمام تونس بعد التأخر بهدفين وتحقيق التعادل 2-2.



وأوضح أن مواجهة السعودية ستحمل أثرًا معنويًا كبيرًا على جماهير فلسطين.



رينار: المنافسة الحقيقية بدأت

في المقابل، شدّد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار على أن الأدوار الإقصائية تمثل بداية المنافسة الحقيقية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى المربع الذهبي.



وأوضح أن المنتخب الفلسطيني يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، ما يزيد من صعوبة اللقاء، لكنه أكّد جاهزية لاعبيه لخوض مثل هذه المواجهات.



وبشأن المداورة، أوضح رينار أنه اعتمدها منذ بداية البطولة للحفاظ على جاهزية اللاعبين، لا سيما من خاضوا مباريات مكثفة في البطولات المحلية والقارية.



أما عن احتمال الوصول إلى ركلات الترجيح، فقال إن الهدف هو حسم المباراة في وقتها الأصلي، وفي حال الوصول إلى الترجيح، فالفريق جاهز للتأقلم مع الواقع.



وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف ، فيما تصدّر منتخب فلسطين مجموعته بـ5 نقاط.



