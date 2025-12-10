تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مدرب فلسطين: مواجهة السعودية صعبة لكن حلمنا أكبر

Lebanon 24
10-12-2025 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1453401-639010024353744324.webp
Doc-P-1453401-639010024353744324.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد المدير الفني لمنتخب فلسطين صعوبة المواجهة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب 2025، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار التاريخي في البطولة.

ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره السعودي غدًا الخميس في الدوحة، بعدما تصدّر مجموعته الأولى التي ضمّت سوريا وقطر وتونس برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.

وقال المدرب أبو جزر خلال المؤتمر الصحفي، إن المنتخب السعودي يمتلك تاريخًا موندياليًا وحضورًا قويًا في آسيا، معتبرًا أن التأهل إلى ربع النهائي يُعد إنجازًا تاريخيًا في مجموعة وصفها بـ"الصعبة".

وعن إراحة السعودية لعدد من لاعبيها الأساسيين في الجولة الأخيرة، قال إن ذلك خيار فني مشروع، مشددًا على أن الأخضر يمتلك تشكيلة متكاملة من 23 لاعبًا مميزًا. وأضاف أن الاحتفالات تنتهي بعد كل مباراة ليبدأ التركيز فورًا على المواجهة التالية.

وردًا على ما أُثير حول تراجع الجدية أمام سوريا، أكّد أن جميع مباريات المنتخب لعبت بجدية كاملة، مذكّرًا بالعودة القوية أمام تونس بعد التأخر بهدفين وتحقيق التعادل 2-2.

وأوضح أن مواجهة السعودية ستحمل أثرًا معنويًا كبيرًا على جماهير فلسطين.

رينار: المنافسة الحقيقية بدأت
في المقابل، شدّد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار على أن الأدوار الإقصائية تمثل بداية المنافسة الحقيقية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى المربع الذهبي.

وأوضح أن المنتخب الفلسطيني يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، ما يزيد من صعوبة اللقاء، لكنه أكّد جاهزية لاعبيه لخوض مثل هذه المواجهات.

وبشأن المداورة، أوضح رينار أنه اعتمدها منذ بداية البطولة للحفاظ على جاهزية اللاعبين، لا سيما من خاضوا مباريات مكثفة في البطولات المحلية والقارية.

أما عن احتمال الوصول إلى ركلات الترجيح، فقال إن الهدف هو حسم المباراة في وقتها الأصلي، وفي حال الوصول إلى الترجيح، فالفريق جاهز للتأقلم مع الواقع.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف المغرب، فيما تصدّر منتخب فلسطين مجموعته بـ5 نقاط.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما قاله مدرب النروج قبل مواجهة مبابي في مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نحو الحلم العالمي.. الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل مواجهة فرنسا.. مدرب منتخب المغرب يطلق وعدا للجماهير
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة صعبة للعراق.. هذه نتيجة قرعة الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

السعودية

السعود

الدوحة

المغرب

التركي

سوريا

الترك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:39 | 2025-12-10
Lebanon24
12:53 | 2025-12-10
Lebanon24
12:05 | 2025-12-10
Lebanon24
10:43 | 2025-12-10
Lebanon24
09:28 | 2025-12-10
Lebanon24
08:39 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24