أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب الرحيل.. والنادي مهدد بأربع خسائر كبرى



تتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم صلاح مع بعد أزمة غير مسبوقة بين اللاعب ومدربه الهولندي آرني ، إثر جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي أمام وست هام وسندرلاند وليدز يونايتد.



وانتقد صلاح عقب مواجهة ليدز، التي انتهت بالتعادل 3-3، قرار استبعاده من التشكيل الأساسي، معتبراً أن النادي "يريد إلقاءه تحت الحافلة". وزاد التوتر بعد استبعاد اللاعب من رحلة الفريق إلى لمواجهة إنتر في ، في خطوة يراها مراقبون مؤشراً قوياً على اقتراب رحيله في فترة الانتقالات الشتوية.



ويرجح أن يتكبد ليفربول أربع خسائر بارزة في حال رحيل صلاح، أبرزها تراجع شعبيته في ، حيث أسهم اللاعب بشكل كبير في تعزيز جماهيرية النادي في المنطقة منذ انضمامه عام 2017، إضافة إلى تأثير محتمل على معدلات التفاعل عبر التي ارتفعت بفضل جماهيره العربية.



كما قد يفقد ليفربول أحد أهم عناصره القادرة على حسم المباريات، رغم تراجع مستوى صلاح هذا الموسم، إذ سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة.



وتبرز مخاوف أخرى تتعلق بصورة النادي في التعامل مع نجومه، في ظل انطباعات بأن ليفربول لا يمنح أساطيره التقدير الكافي، وهي النقطة التي قد تؤثر على العلاقة بين النادي وجماهيره ولاعبيه مستقبلاً.

