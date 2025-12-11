روجليتش يستبعد سباق فرنسا ويركّز على الفوز بسباق إسبانيا

قال السلوفيني بريموش روجليتش إنه يتحلى بالواقعية بشأن فرصه في الفوز بسباق للدراجات، مؤكدا أنه لن يشارك في أكبر سباق في هذه الرياضة العام المقبل، وسيركز بدلا من ذلك على الفوز بلقب سباق للمرة الخامسة.

وكان روجليتش، سائق فريق رد بول-بورا-هانزجروهي، قد أحرز لقبه الرابع في سباق إسبانيا عام 2024 ليتساوى مع الإسباني إيراس، لكن روجليتش (36 عاما) لم يحقق نفس النجاح في سباق فرنسا، إذ كان أقرب إنجاز له في 2020 عندما حل وصيفا خلف مواطنه تادي بوجاتشر.



