فوز ثمين في البرنابيو.. غوارديولا: ما زلنا بعيدين عن لقب الأبطال

قلّل من الحماس حول حظوظ في الفوز بدوري أبطال ، رغم الانتصار 2-1 على في ملعب البرنابيو وصعود الفريق إلى المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري، مع تبقي مباراتين أمام بودو/غليمت وغلطة سراي في العام المقبل.

وقال لقناة "TNT Sports": "ما زلنا بعيدين عن تحقيق النتائج المرجوة. لسنا مستعدين بعد. سنكون أفضل في فبراير"، مشيراً إلى أن الفوز في البرنابيو "صعب للغاية" وأن الفريق يضم "الكثير من اللاعبين الجدد"، مع تأكيده أن الهدف الآن هو إنهاء المرحلة ضمن المراكز الثمانية الأولى بعد الوصول إلى 13 نقطة.



المدرب الإسباني أشاد بروح لاعبيه وجهدهم، لكنه أقرّ بوجود "مجال للتحسين"، خاصة أمام سرعات رودريغو وفينيسيوس وبيلينغهام، معتبراً أن اللعب في الهجوم فقط "غير ممكن" أمام هذا النوع من الخصوم وأن الالتزام الدفاعي ضروري. ، وصف إرلينغ هالاند الفوز بأنه "مهم جداً" بعد الخسارة أمام ليفركوزن، قائلاً: "من الصعب اللعب هنا... كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر، لكن المباراة كانت فوضوية بعض الشيء". وأضاف: "لدينا مباراتان متبقيتان، نحتاج إلى إنهاء الموسم بقوة ونأمل أن نكون ضمن الثمانية الأوائل لأننا بذلك سنتأهل".