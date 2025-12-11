تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

أبرزهم محمد رمضان.. صلاح يتلقى رسائل دعم من نجوم الفن في أزمته مع "ليفربول"

Lebanon 24
11-12-2025 | 07:15
حرص عدد كبير من نجوم الفن المصري على دعم اللاعب الدولي محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنكليزي، خلال الأزمة الأخيرة مع مدربه، مؤكدين أن قيمته كـ"أسطورة" للنادي وللرياضة المصرية لن تتأثر بهذه المرحلة.

وكان من أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع الأزمة محمد رمضان، الذي نشر صورة تجمعه بصلاح على حسابه في إنستغرام وعلّق: "اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح". كما انضمت الفنانة زينة إلى قائمة الداعمين، حيث نشرت صورة معها وكتبت: "بنحبك يا ملك مصر"، وأعلنت إلغاء متابعتها لنادي ليفربول احتجاجًا على تعامل النادي مع اللاعب.
 
بدوره، وجّه الفنان أحمد حاتم رسالة دعم عبر فيسبوك قائلاً: "الأساطير لا تسقط أبداً... الملك المصري"، فيما نشر محمد إمام صورة لصلاح معلقًا: "محمد صلاح من أهم وأحلى الحاجات اللي حصلت في تاريخ مصر... بحبك جداً وبفتخر بيك في كل حتة، ربنا يحفظك ويوفقك دايماً".

جاءت هذه التفاعلات بعد نشر صلاح لصورة له في صالة تدريبات ليفربول عبر إنستغرام، بالتزامن مع سفر الفريق إلى ميلانو لمباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث أعاد عدد من النجوم تأكيد دعمهم الكامل له. من بين التعليقات: شيكو كتب "أسطورة"، إيمي سالم قالت "رحيل صلاح سيُفقد ليفربول جماهيره"، أحمد حاتم أضاف "أنت وحدك أسطورة"، أمير طعيمة كتب "ابن مصر... ضد الكسر"، وحسن الرداد كتب "أسطورتنا". 
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يعلن بديل محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
12:46 | 2025-12-11
Lebanon24
11:58 | 2025-12-11
Lebanon24
11:27 | 2025-12-11
Lebanon24
10:42 | 2025-12-11
Lebanon24
10:32 | 2025-12-11
Lebanon24
10:26 | 2025-12-11
