أبرزهم محمد رمضان.. صلاح يتلقى رسائل دعم من نجوم الفن في أزمته مع "ليفربول"

حرص عدد كبير من نجوم الفن المصري على دعم اللاعب الدولي ، قائد المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنكليزي، خلال الأزمة الأخيرة مع مدربه، مؤكدين أن قيمته كـ"أسطورة" للنادي وللرياضة لن تتأثر بهذه المرحلة.



وكان من أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع الأزمة محمد ، الذي نشر صورة تجمعه بصلاح على حسابه في إنستغرام وعلّق: "اللي يخسرك خسران يا أبو صلاح". كما انضمت الفنانة زينة إلى قائمة الداعمين، حيث نشرت صورة معها وكتبت: "بنحبك يا ملك مصر"، وأعلنت إلغاء متابعتها لنادي ليفربول احتجاجًا على تعامل النادي مع اللاعب.

بدوره، وجّه الفنان أحمد حاتم رسالة دعم عبر قائلاً: "الأساطير لا تسقط أبداً... الملك المصري"، فيما نشر محمد إمام صورة لصلاح معلقًا: "محمد صلاح من أهم وأحلى الحاجات اللي حصلت في تاريخ مصر... بحبك جداً وبفتخر بيك في كل حتة، ربنا يحفظك ويوفقك دايماً".



جاءت هذه التفاعلات بعد نشر صلاح لصورة له في صالة تدريبات ليفربول عبر إنستغرام، بالتزامن مع سفر الفريق إلى ميلانو لمباراة في ، حيث أعاد عدد من النجوم تأكيد دعمهم الكامل له. من بين التعليقات: شيكو كتب "أسطورة"، إيمي سالم قالت "رحيل صلاح سيُفقد ليفربول جماهيره"، أحمد حاتم أضاف "أنت وحدك أسطورة"، أمير طعيمة كتب "ابن مصر... ضد الكسر"، وحسن الرداد كتب "أسطورتنا".