تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صراع صلاح – سلوت.. و"حكومة الظل" في ليفربول: من يدير الأزمة فعلاً؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1453776-639010718107035574.png
Doc-P-1453776-639010718107035574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خضم العاصفة التي تضرب ليفربول، لم يعد اسم محمد صلاح وحده في الواجهة. خلف الجدل العلني بين النجم المصري والمدرب أرني سلوت، يبرز اسمان يوصفان داخل أنفيلد بأنهما مركز الثقل الحقيقي في القرار الرياضي: مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة فينواي الرياضية (FSG)، وريتشار هيوز، المدير الرياضي للنادي.

التوتر انفجر إلى العلن بعد التعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد، حين اتهم صلاح النادي عملياً بالتضحية به، متحدثاً عن علاقة "مكسورة تماماً" مع سلوت، ملمّحاً إلى أن مباراة برايتون قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول، رغم تمديد عقده حتى 2027 قبل أشهر. جاء ذلك بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات متتالية، ما عزّز شعوراً بأن القضية لم تعد فنية فقط، بل مرتبطة بخيارات الإدارة العليا.

في الكواليس، يتحرك ريتشار هيوز كـ"الوسيط" بين النادي وممثل صلاح رامي عباس، ويتعامل يومياً مع الملف من زاوية التوازن بين سلطة المدرب وقيمة النجم داخل غرفة الملابس. هيوز، القادم من بورنموث وصديق إدواردز القديم منذ أيام بورتسموث، يُنظر إليه كمنفّذ مباشر لسياسات FSG، الداعمة لسلوت في قراراته، بما في ذلك استبعاد صلاح في مباريات كبرى بحجة مواجهة "نفوذ اللاعبين" داخل الفريق. لكنّ تأخره في إدارة مفاوضات سابقة وتجارب شدّ وجذب مع معسكر صلاح تركت أثراً سلبياً في ثقة اللاعب بالإدارة.

أما مايكل إدواردز، العقل الرقمي الذي كان وراء صفقة ضم صلاح في 2017 وبناء فريق يورغن كلوب الذهبي، فيُتّهم اليوم بأنه يتعامل مع النجم المصري من زاوية "الأصل المالي" أكثر من كونه رمزاً تاريخياً للنادي. فرغم موافقته على تمديد العقد الأخير بناءً على أرقام صلاح التهديفية، يبدو أنه يقف الآن في صف سلوت داخل الأزمة، ويرى في التصريحات العلنية تهديداً لسلطة المدرب. ومع هيوز، يُطرح خيار بيع صلاح في شتاء 2026 – خصوصاً إلى أندية سعودية – كطريقة لاستعادة استثمار ضخم وتمويل إعادة بناء جديدة.

فوق كل ذلك، جاءت نافذة صيف 2025 لتصب الزيت على النار. إنفاق قياسي قارب المليار دولار تقريباً على صفقات مثل ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتز وأسماء أخرى، دون أن ينعكس ذلك انسجاماً أو نتائج على أرض الملعب، حوّل مشروع إدواردز–هيوز إلى موضع اتهام مباشر. الفريق تراجع، الثقة بسلوت تهتز، بعض النجوم يفكرون بالرحيل، وصلاح يشعر أنه يُحمَّل وحده مسؤولية «كارثة جماعية».

هكذا تبدو أزمة ليفربول اليوم أبعد من خلاف بين مدرب وهداف تاريخي. إنها صدام بين منطق "النموذج التجاري البارد" الذي يمثله إدواردز وهيوز، وبين إرث عاطفي ورياضي صنعه لاعبون مثل محمد صلاح في وعي جمهور النادي. ومع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، يبدو أن قرار الثنائي الحاكم في أنفيلد – الإبقاء على صلاح أم فتح الباب لرحيله – سيكون لحظة مفصلية قد تعيد رسم ملامح ليفربول لسنوات مقبلة. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمته مع ليفربول ومدربه آرني سلوت.. هذا ما نشره صلاح!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لكرة القدم

سكاي نيوز

الثنائي

العاصفة

الرياض

العليا

رياضي

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:46 | 2025-12-11
Lebanon24
11:58 | 2025-12-11
Lebanon24
11:27 | 2025-12-11
Lebanon24
10:32 | 2025-12-11
Lebanon24
10:26 | 2025-12-11
Lebanon24
10:02 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24