من هو النجم الذي سيقدّم أغنية كأس الأمم الإفريقية 2026؟

كشف الفنان عن تقديمه الأغنية الرسمية لبطولة الإفريقية 2026 المقرر إقامتها في ، مؤكداً أن هذا الظهور هو الثاني له على التوالي في الحدث القاري الأكبر. واعتبر رمضان هذه الخطوة إنجازًا شخصيًا، لكونه أول مطرب يظهر في نسختين متتاليتين من البطولة.



وأوضح في تصريحاته لإذاعة "نجوم إف إم" أنه يسعى لترسيخ صورة الفنان المصري عالميًا ونشر فنه داخل القارة الإفريقية، لافتًا إلى أنه استعان سابقًا بـ"ستايلست" نيجيري لمواءمة الذوق الإفريقي، مع تمسكه بالغناء باللغة العربية حفاظًا على هويته.

