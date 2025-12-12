تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

من هو النجم الذي سيقدّم أغنية كأس الأمم الإفريقية 2026؟

Lebanon 24
12-12-2025 | 00:16
Doc-P-1454000-639011208560053804.jpeg
Doc-P-1454000-639011208560053804.jpeg photos 0
كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تقديمه الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026 المقرر إقامتها في المغرب، مؤكداً أن هذا الظهور هو الثاني له على التوالي في الحدث القاري الأكبر. واعتبر رمضان هذه الخطوة إنجازًا شخصيًا، لكونه أول مطرب مصري يظهر في نسختين متتاليتين من البطولة.

وأوضح في تصريحاته لإذاعة "نجوم إف إم" أنه يسعى لترسيخ صورة الفنان المصري عالميًا ونشر فنه داخل القارة الإفريقية، لافتًا إلى أنه استعان سابقًا بـ"ستايلست" نيجيري لمواءمة الذوق الإفريقي، مع تمسكه بالغناء باللغة العربية حفاظًا على هويته.
فنون ومشاهير

رياضة

اللغة العربية

المصري محمد

كأس الأمم

المغرب

رمضان

مصري

طولة

