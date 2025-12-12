تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

محمد صلاح في تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون

Lebanon 24
12-12-2025 | 15:30
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن محمد صلاح مهاجم ليفربول تم إدراجه ضمن تشكيلة الفريق على أرضه لمباراة برايتون آند هوف ألبيون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.
وفي وقت سابق، قال أرنه سلوت مدرب ليفربول إنه لا يوجد سبب يجعله يرغب في رحيل صلاح عن الفريق مع عزمه على عقد اجتماع منفرد مع قائد منتخب مصر اليوم الجمعة.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وسعى المدرب الهولندي إلى تهدئة التكهنات حول مستقبل صلاح، بعدما وجه اللاعب انتقادات لاذعة للنادي في تصريحات نارية بعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد مطلع هذا الأسبوع.
ليفربول يعلن بديل محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
6 تغييرات في تشكيلة الشباب قبل مواجهة تضامن حضرموت
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنجليزي الممتاز

لكرة القدم

كرة القدم

الهولندي

ليفربول

يونايتد

رويترز

