محمد صلاح في تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مهاجم تم إدراجه ضمن تشكيلة الفريق على أرضه لمباراة برايتون آند هوف ألبيون ضمن منافسات غدا السبت.

وفي وقت سابق، قال أرنه مدرب ليفربول إنه لا يوجد سبب يجعله يرغب في رحيل صلاح عن الفريق مع عزمه على عقد اجتماع منفرد مع قائد منتخب مصر اليوم الجمعة.

وسعى المدرب إلى تهدئة التكهنات حول مستقبل صلاح، بعدما وجه اللاعب انتقادات لاذعة للنادي في تصريحات نارية بعد التعادل 3-3 مع ليدز مطلع هذا الأسبوع.

