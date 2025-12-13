تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

رونالدو يتصدر قائمة أسرع 5 لاعبين وصولاً للهدف رقم 100 في مسيرتهم

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:00
تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تصدر قائمة أسرع 5 لاعبين وصولاً للهدف رقم 100 في مسيرتهم بالدوريات الكبرى.

وتشمل قائمة الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى حالياً الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، التي مر عليها العديد من النجوم البارزين في تاريخ كرة القدم، على رأسهم رونالدو ونيمار وليونيل ميسي وغيرهم.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت"، عن قائمة أسرع اللاعبين الذين وصلوا للهدف رقم 100، في أسرع وقت، وبأقل عدد من المباريات.

وجاء كريستيانو رونالدو في المركز الأول، مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني، حيث احتاج لـ70 مباراة، ليصل للهدف رقم 100 في الليغا، عام 2011.

وفي المركز الثاني، جاء لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الأسبق، الذي وصل للهدف رقم 100 في الدوري الإسباني بقميص الفريق الكتالوني عام 2016، بعد 71 مباراة مع الفريق الكتالوني.

ويحتل هاري كين المركز الثالث، بعدما وصل خلال العام الحالي للهدف رقم 100 في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، خلال 76 مباراة.

ويتواجد نيمار دا سيلفا في المركز الرابع، بعدما وصل للهدف رقم 100 مع ناديه الأسبق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عام 2022، عقب خوضه 86 مباراة.

ويظهر المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المركز الخامس، بعدما احتاج لـ88 مباراة مع باريس سان جيرمان، للوصول لهدفه رقم 100 في الدوري الفرنسي.

