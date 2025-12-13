تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بالفيديو: محمد صلاح يتأثر بهتافات جماهير ليفربول
Lebanon 24
13-12-2025
|
23:00
photos
عاش النجم المصري محمد صلاح لحظات مؤثرة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام برايتون مساء السبت على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 2-0. وسجّل الفرنسي هوغو إيكتيكي الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من صلاح، الذي شارك بديلاً بعد 26 دقيقة بسبب إصابة زميله جو غوميز.
وتأتي مشاركة صلاح بعد أزمة سابقة مع مدربه
أرني
سلوت، عقب احتجاجه على بقائه بديلاً في مواجهة ليدز يونايتد، ما أدى إلى استبعاده من مباراة ليفربول أمام إنتر
ميلان
في
دوري أبطال أوروبا
.
وأظهر صلاح تأثراً واضحاً بهتافات جماهير "آنفيلد" التي ردّدت شعاره "محمد صلاح.. الملك المصري"، فيما قاوم دموعه أثناء توجيه التحية للمشجعين.
وتتصاعد التكهنات حول مستقبل صلاح، وسط أنباء عن احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي، بينما يستعد حاليًا للسفر إلى
القاهرة
لخوض مباراة ودية مع منتخب مصر أمام نيجيريا، تمهيداً لمشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب من 21 كانون الأول الجاري حتى 18 كانون الثاني المقبل.
