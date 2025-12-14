تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

إنجاز لبناني في بطولة العالم للكيوكوشنكاي بالرياض

Lebanon 24
14-12-2025 | 04:18
Doc-P-1454957-639013079409323827.png
Doc-P-1454957-639013079409323827.png photos 0
حقّق المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي إنجازًا بارزًا في بطولة العالم الخامسة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بإحرازه 15 ميدالية واحتلاله مركزًا متقدمًا على المستوى العالمي في هذه الرياضة.

وتوزّعت الميداليات على ذهبية أحرزتها البطلة توليب الطري، وفضية نالتها البطلة ماريانا عيد، إضافة إلى برونزيتين في الكاتا والقتال للبطل حبيب اللون، وبرونزيات لكل من زينب صالح، سما حطيط، رينا شافي، ليلى الهد، همس الدايخ، تاليا شدياق، هيا جبور، حسان الخطيب، خضر سويد، جهاد الخير، هادي شمص، ماجد شدياق ومحمد البزري.

كما سجّل لبنان حضورًا مميزًا على صعيد التحكيم، حيث شارك الحكام الدوليون هيثم كركي، علي جعفر، رهف إسماعيل وهيلانة الزين، وتم اختيارهم للتحكيم في المباريات النهائية للبطولة.

وضمّت البعثة اللبنانية نحو 70 لاعبًا ومدربًا وحكمًا، برفقة رئيس لجنة الإعلام هادي يونس، والمدربين نور أسوم، محمد عفارة، محمد رواد المصري وهادي علوية، إلى جانب رئيس اللجنة الفنية جمال الحايك، ورئيس الاتحادين اللبناني والعربي للكيوكوشنكاي علي فواز.

وعلى هامش البطولة، عُقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، جرى خلاله انتخاب علي فواز رئيسًا للاتحاد العربي بالتزكية ولولاية تمتد أربع سنوات.

ومن المقرر أن تصل البعثة اللبنانية إلى مطار بيروت عند منتصف ليل الأحد – الاثنين.
