الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية ويقترب من ضم بلعمري

حسمت إدارة المصري، برئاسة محمود ، أولى صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار مساعيها لتدعيم الصفوف استجابة لطلبات الدنماركي ياس توروب.



وكان توروب قد شدد على ضرورة تعزيز الفريق بلاعبين جدد، خصوصًا في مركز الهجوم والجبهة اليسرى، في ظل الحاجة إلى حلول أكثر فاعلية بعد رحيل وعدم قدرة محمد سد الفراغ في هذا المركز.



وفي هذا السياق، دخل الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لنادي الرجاء . وطلب الرجاء في البداية مبلغ مليون دولار مقابل التخلي عن اللاعب قبل نهاية عقده، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي رقمًا مبالغًا فيه، لا سيما أن عقد بلعمري ينتهي مع ختام الموسم الجاري، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من كانون الثاني المقبل.



وبحسب تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، رفع الأهلي عرضه الرسمي إلى 600 ألف دولار، وهو ما حاز موافقة إدارة الرجاء، على أن يتوقف إتمام الصفقة حاليًا على الاتفاق حول الشروط الشخصية للاعب.



وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، من المنتظر أن يصل بلعمري إلى خلال أيام للخضوع للفحوص الطبية، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف الأهلي اعتبارًا من يناير المقبل.



ويُذكر أن اسم يوسف بلعمري ارتبط بالأهلي خلال الفترة الماضية، سواء عبر صفقة شتوية أو من خلال انتقال حر في نهاية الموسم.

Advertisement