"قائمة الفراعنة".. إعلان تشكيلة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس إفريقيا

اعتمد مدرب منتخب مصر حسام حسن القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في .

ولم تشهد قائمة مصر النهائية أي اختلافات عن القائمة المبدئية التي اختارها حسام حسن، حيث قرر الإبقاء على نفس العناصر.

وفي ما يلي قائمة المنتخب المصري كاملة حسبما جاءت عبر الحساب الرسمي لاتحاد المصري على منصة "إكس":

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد – حسام – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – "تريزيغيه" – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – .

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل - عمر مرموش.

وتنطلق منافسات البطولة القارية في 21 كانون الأول الحالي، حيث يقع المنتخب المصري في التي تضم كلا من أنغولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.