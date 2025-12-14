"قائمة الفراعنة".. إعلان تشكيلة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس إفريقيا

اعتمد مدرب منتخب مصر حسام حسن القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.
ولم تشهد قائمة مصر النهائية أي اختلافات عن القائمة المبدئية التي اختارها حسام حسن، حيث قرر الإبقاء على نفس العناصر.
وفي ما يلي قائمة المنتخب المصري كاملة حسبما جاءت عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على منصة "إكس":
حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيغيه" – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح.
خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل - عمر مرموش.
وتنطلق منافسات البطولة القارية في 21 كانون الأول الحالي، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كلا من أنغولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.