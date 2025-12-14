مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا

أكد مدرب ، أنه لا توجد مشكلة تحتاج إلى حل بشأن ، نجم الفريق، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في كأس إفريقيا وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله.

وعاد النجم المصري إلى قائمة ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" على برايتون بهدفين دون رد أمس السبت، وذلك بعد استبعاده بسبب تصريحاته المثيرة للجدل في مقابلة أجريت معه نهاية الأسبوع الماضي، والتي هاجم خلالها مسؤولي النادي، ليثير الشكوك حول استمراره في قلعة "أنفيلد".

لكن بعد دخول صلاح كبديل في منتصف الشوط الأول خلال مواجهة برايتون، سمحت ركلة ركنية نفذها اللاعب البالغ من العمر 33 عاما لهوغو إيكيتيكي بتسجيل هدف ليفربول الثاني.

وذكرت "بي إيه ميديا" أن إدارة ليفربول ستتواصل مع وكلاء صلاح خلال فترة مشاركته في كأس إفريقيا التي ستقام في بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل، لكن سلوت لا يزال متفائلا بشأن مستقبل النجم المصري مع "الريدز".

وقال المدرب الهولندي عقب لقاء برايتون "بالنسبة لي، لا توجد مشكلة تحتاج إلى حل، صلاح مثل أي لاعب آخر".

وأضاف "لا أتحدث عادة عما يدور في الكواليس، ولكنني أعتقد أن الأفعال أبلغ من الأقوال، وقد عاد صلاح للقائمة مجددا".

وتابع "عندما اضطررت لإجراء أول تبديل، أشركت محمد صلاح، وقدم أداء رائعا كما يتمنى كل مشجع، بمن فيهم أنا، أحب كثيرا استغلاله في كل فرصة متاحة عندما نحتاج، وقدم الأداء المأمول منه عند مشاركته".

وبعد انتهاء المباراة، صفق صلاح لجماهير فريقه الحاضرة في مختلف أرجاء مدرجات ملعب أنفيلد، مثلما فعل باقي زملائه، ولكنه بقى أمام مدرج رابطة ليفربول، وهم يهتفون باسمه ويشيرون إلى شعار النادي على قميصه قبل مغادرة الملعب.