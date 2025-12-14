ماذا قال قائد ليفربول عن محمد صلاح؟

أعرب قائد ، يرجيل ، عن رغبته في استمرار مع الفريق، مؤكدًا أنه سيبقى على تواصل معه خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن ينضم صلاح إلى منتخب بلاده بعد عودته للتشكيلة الأساسية وصناعته هدفًا في فوز ليفربول على 2-0. وقد يغيب النجم المصري عن سبع مباريات في الدوري الإنجليزي إذا بلغ منتخب مصر نهائي البطولة.

وفي خلال فترة غياب صلاح، تواصل إدارة ليفربول محادثاتها مع وكلائه لحل الخلافات التي أثيرت بعد تصريحات اللاعب الأخيرة حول مستقبله، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها (بي إيه ميديا): «أتحدث مع صلاح عن كل شيء، وأكدت له رغبتي في أن يبقى معنا. أتمنى بشدة استمراره لأنه أحد قادة الفريق، وسننتظر ما سيحدث».

وأضاف: «أتمنى له التوفيق مع منتخب بلاده والعودة ليكون عنصرًا مؤثرًا فيما تبقى من الموسم، لكن في لا يمكن التنبؤ بما سيحدث».

وختم قائد ليفربول مؤكدًا أن صلاح لاعب مهم، وأن تعامل اللاعبين مع الوضع كان مثاليًا، بما في ذلك تصرفات النجم المصري.