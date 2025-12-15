تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

تصرفات صلاح تعيد فتح ملف مستقبله مع ليفربول

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:25
أعاد النجم المصري محمد صلاح الجدل حول مستقبله مع نادي ليفربول إلى الواجهة، بعد تصرفات لافتة داخل الملعب أثارت تفاعلاً واسعًا في الإعلام البريطاني وبين جماهير النادي.

ووفق تقارير صحفية، بينها صحيفة Mirror Football، رأى محلل مختص بلغة الجسد أن السلوكيات الأخيرة لصلاح قد تحمل إشارات توحي باقتراب نهاية مشواره مع ليفربول، رغم دوره المؤثر في فوز الفريق على برايتون بهدفين دون مقابل.

وشارك صلاح في المباراة كبديل، قبل أن يدخل مبكرًا إثر إصابة جو غوميز، حيث قدّم أداءً لافتًا وترك بصمته سريعًا. إلا أن تفاعله العاطفي مع الجماهير وطريقة احتفاله أعادا تسليط الضوء على علامات الاستفهام المحيطة بمستقبله، خصوصًا في ظل الأجواء المشحونة التي رافقت الأسابيع الماضية.

ويعود أصل الجدل إلى تصريحات أدلى بها صلاح عقب التعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد، عبّر فيها عن امتعاضه من تحميله مسؤولية بعض النتائج، ما فتح باب التأويل في الأوساط الإعلامية، وربط بين تلك التصريحات واحتمال رحيله بعد سنوات طويلة قضاها في ملعب أنفيلد.

من جهته، أقر مدرب ليفربول آرني سلوت بأنه تفاجأ بتصريحات صلاح، ولا سيما أنها جاءت بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى إجراء محادثات داخلية مكثفة لمحاولة احتواء الموقف.

ورغم غياب صلاح عن المواجهة الأوروبية أمام إنتر، عاد اسمه إلى قائمة مباراة برايتون، في خطوة فسّرها البعض كمحاولة لتهدئة الأجواء، فيما رأى آخرون أنها لا تكفي لإنهاء علامات الاستفهام حول مستقبله، لا سيما مع اقتراب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

ومع استمرار التحليلات، يرى مراقبون أن لغة جسد محمد صلاح قد تعكس شعورًا بقرب انتهاء مرحلة مفصلية من مسيرته مع ليفربول، في انتظار ما إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل تأكيدًا رسميًا على استمراره، أم مؤشرات تمهّد لرحيل محتمل.

(Mirror Football)



