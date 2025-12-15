عرض ضخم قد ينهي ديون برشلونة… لكن العقبة قانونية

أفجرت تقارير صحفية إسبانية جدلًا واسعًا بعد حديثها عن عرض ضخم للاستحواذ على نادي ، الذي يمرّ بأزمة مالية خانقة.



ونقل الصحفي الإسباني فرانسوا غالاردو، عبر برنامج إل تشيرنغيتو وحسابه على منصة "إكس"، أن ولي السعودي يستعد لتقديم عرض استثنائي بقيمة 10 مليارات لشراء النادي الكتالوني.



وبحسب غالاردو، يهدف إلى إنقاذ برشلونة من أزمته المالية المتفاقمة، في ظل ديون تتجاوز 2.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن العقبة الأساسية تكمن في أعضاء النادي الذين يملكون القرار النهائي وفق نظام الملكية المعتمد في "البارسا".



وأثار الحديث عن الصفقة اهتمامًا واسعًا، نظرًا لقدرتها نظريًا على تصفية ديون النادي وإعادة رسم مستقبله، إلا أن هذه المزاعم ووجهت سريعًا بتشكيك كبير.



فبرشلونة لا يمكن شراؤه قانونيًا بسبب نموذج الملكية الجماعية، حيث يملكه الأعضاء "السوسيوس" ويتحكمون بالحوكمة والانتخابات، ما يمنع انتقاله إلى ملكية فردية أو استثمارية مباشرة.



وبينما لا يُستبعد دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شراكات تجارية مستقبلية مرتبطة بالنادي، يرى مراقبون أن أي استحواذ كامل سيصطدم بعقبات قانونية وهيكلية معقّدة.



لذلك، تميل قراءات عديدة في إسبانيا إلى اعتبار العرض استكشافيًا أو رمزيًا أكثر منه خطوة عملية لتغيير ملكية برشلونة.



ويُذكر أن الصندوق السعودي سبق أن استحوذ عام 2021 على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، كما أبدى اهتمامًا سابقًا بشراء مانشستر يونايتد من دون أن تكتمل الصفقة.



(Transfer News Live – GOAL)



