كأس العرب 2025.. المغرب أول المتأهلين إلى النهائي

وصل منتخب إلى نهائي النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر، على حساب نظيره بفوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.



ووقع على ثلاثية المغرب "أسود الأطلس" كل من اللاعبين: كريم البركاوي وأشرف المهديوي وعبد الرزاق حمد الله في الدقائق (28، 83، 90) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت في على ملعب الدولي.



وسيكون منتخب المغرب في المباراة النهائية يوم الخميس 18 كانون الأول 2025 على استاد لوسيل المونديالي، على موعد مع الفائز من مواجهة المنتخبين السعودي والأردني في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين أيضا.

(روسيا اليوم)