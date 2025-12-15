تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
كأس العرب 2025.. المغرب أول المتأهلين إلى النهائي
Lebanon 24
15-12-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل منتخب
المغرب
إلى نهائي النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب
لكرة القدم
2025، المقامة حاليا في قطر، على حساب نظيره
الإماراتي
بفوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.
ووقع على ثلاثية المغرب "أسود الأطلس" كل من اللاعبين: كريم البركاوي وأشرف المهديوي وعبد الرزاق حمد الله في الدقائق (28، 83، 90) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت في على ملعب
خليفة
الدولي.
وسيكون منتخب المغرب في المباراة النهائية يوم الخميس 18 كانون الأول 2025 على استاد لوسيل المونديالي، على موعد مع الفائز من مواجهة المنتخبين السعودي والأردني في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين أيضا.
(روسيا اليوم)
Advertisement
