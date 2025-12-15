تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مدرب تشيلسي يشدد على تركيزه على مباراة كارديف بعد الجدل الإعلامي

Lebanon 24
15-12-2025 | 23:00
رفض إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، توضيح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن عدم تلقيه الدعم الكافي داخل النادي اللندني.

رفض المدرب الإيطالي الإجابة على أسئلة عديدة بشأن ما قاله عقب الفوز على إيفرتون، يوم السبت، عندما قال إنه عاش أسوأ 48 ساعة له مع الفريق في "ستامفورد بريدج"، وأصر على التكتم بشأن من كان يقصده.

ورفض ماريسكا إلحاح الصحفيين في مؤتمر، يوم الإثنين، قبل مواجهة كارديف سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة، وبدا عليه الاستياء من الإلحاح بضرورة توضيح تصريحاته التي أثارت تكهنات واسعة النطاق بأنه كان يقصد ملاك النادي والإدارة الرياضية.

قال ماريسكا: لقد تحدثت عن هذا الأمر بالفعل، وليس لدي ما أضيفه، أعتقد أنني كنت واضحاً للغاية، وأرجوكم نركز على مباراة الثلاثاء أمام كارديف.

شدد: أحترم وسائل الإعلام، وكذلك آراء الناس، ولكن ليس لدي المزيد لأقوله، بل تركيزي على مواجهة كارديف، لأنه أمامنا فرصة للتأهل لقبل النهائي للمرة الثالثة خلال 18 شهراً منذ انضمامي للنادي.

وأكد ماريسكا مجدداً أنه لم يكن يقصد جماهير الفريق، مضيفاً: قلتُ بعد المباراة إنني أُحبّ جماهير تشيلسي، فهم يستحقون الأفضل.

وبسؤاله عما إذا كان لا يزال مُلتزمًا بمنصبه بعد الفوز بكأس العالم للأندية في يوليو، أجاب بلا تردد "بالتأكيد نعم"، مضيفاً: أُجيد التحدث بأكثر من لغة مثل الإيطالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

وختم إنزو ماريسكا: تصريحاتي واضحة دائماً، لقد تحدثتُ بالفعل بعد المباراة، ولا داعي لإضافة المزيد، بإمكانكم محاولة الاستفسار بأكثر من لغة، ولكن الأمر انتهى، التركيز الآن على مواجهة كارديف. (العربية)
مواضيع ذات صلة
مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
الفيفا يوقّع عقوبة على رونالدو بعد طرده في مباراة البرتغال وإيرلندا (فيديو)
مدرب فلسطين: مواجهة السعودية صعبة لكن حلمنا أكبر
