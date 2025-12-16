مشجعو زاخو يسرقون الأضواء بإلقاء آلاف الدمى لدعم الأطفال المرضى

أعلن ، فوز جماهير نادي زاخو من إقليم كردستان بجائزة الأفضل "The Best" المقدمة من (FIFA) للمشجعين لعام 2025، بعدما خطفوا أنظار العالم خلال مؤازرتهم لفريقهم.

وخطفت جماهير نادي زاخو أنظار العالم بمبادرة إنسانية لافتة سبقت مباراة فريقهم أمام نادي الحدود ضمن نجوم ، والتي أُقيمت في 13 أيار 2025.



وقام المشجعون بإلقاء آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب، جمعت قبل انطلاق اللقاء، ليتم التبرع بها لاحقا للأطفال المرضى.



وفي بيان صادر عن النادي، جاء فيه: "أظهر هذا المشهد الإنساني المثالي، المتمثل في إلقاء دمى الأطفال داخل الملعب، قيما نبيلة حظيت بتقدير واسع من المجتمع الرياضي في كردستان والعراق وآسيا. جماهيرنا تمثل الركيزة الأساسية للفريق، وتواصل دائمًا لفت الأنظار بمبادراتها الإبداعية. نأمل أن يستمر دعمهم لنا ونحن نسعى لتحقيق مزيد من النجاحات".



وتفوّق مشجعو زاخو بهذه المبادرة على مرشحين آخرين لنيل الجائزة التي أُطلقت عام 2016، وتهدف إلى تكريم التعبير الاستثنائي عن الالتزام والدعم من مشجع أو مجموعة مشجعين، بغض النظر عن الدوري أو الجنس أو الجنسية. كما يمكن منح الجائزة لموقف أو لفتة تركت أثرا واضحا في عالم . (روسيا اليوم)

