مبابي ينتصر قضائياً ويحصل على 60 مليون يورو

أمرت محكمة عمالية في بدفع 60 مليون لمهاجمه السابق ، تمثل رواتب ومكافآت غير مدفوعة عن أشهر نيسان وأيار وتموز 2024، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها اللاعب قبيل انتقاله إلى .

وقضت المحكمة بأن النادي لم يقدم أي اتفاق مكتوب يثبت تنازل مبابي عن مستحقاته، ورفضت دفوع التي طالبت بإسقاط هذه المبالغ، كما رفضت دعاوى إضافية تتعلق بالتحرش المعنوي وسوء بيئة العمل.

، أعلن التزامه بالحكم مع احتفاظه بحق الطعن، مؤكداً أنه تصرف بحسن نية ومتمنياً التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة.