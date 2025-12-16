تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مبابي ينتصر قضائياً ويحصل على 60 مليون يورو

Lebanon 24
16-12-2025 | 11:46
أمرت محكمة عمالية في باريس نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي، تمثل رواتب ومكافآت غير مدفوعة عن أشهر نيسان وأيار وتموز 2024، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها اللاعب قبيل انتقاله إلى ريال مدريد.

وقضت المحكمة بأن النادي لم يقدم أي اتفاق مكتوب يثبت تنازل مبابي عن مستحقاته، ورفضت دفوع سان جيرمان التي طالبت بإسقاط هذه المبالغ، كما رفضت دعاوى إضافية تتعلق بالتحرش المعنوي وسوء بيئة العمل.

من جهته، أعلن باريس سان جيرمان التزامه بالحكم مع احتفاظه بحق الطعن، مؤكداً أنه تصرف بحسن نية ومتمنياً التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة.

