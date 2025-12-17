مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من ، عقب فوزه على برينتفورد بهدفين دون رد، في مواجهة ربع النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء.



وفرض السيتي سيطرته منذ البداية، وافتتح التسجيل عبر ريان شرقي في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وفي الشوط الثاني، عزز سافينيو النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 67، ليؤكد تفوق فريقه.



وبهذا الانتصار، أصبح سيتي ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي، بعد الذي سبقه بالفوز على .

