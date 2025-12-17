تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
4
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة
Lebanon 24
17-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حجز
مانشستر سيتي
بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من
كأس الرابطة
الإنكليزية
، عقب فوزه على برينتفورد بهدفين دون رد، في مواجهة ربع النهائي التي أقيمت مساء الأربعاء.
وفرض السيتي سيطرته منذ البداية، وافتتح التسجيل عبر ريان شرقي في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وفي الشوط الثاني، عزز سافينيو النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 67، ليؤكد تفوق فريقه.
وبهذا الانتصار، أصبح
مانشستر
سيتي ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي، بعد
تشيلسي
الذي سبقه بالفوز على
كارديف سيتي
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سبيرز يتأهل إلى قبل نهائي الغرب بفوزه على ليكرز في كأس دوري السلة الأميركي
Lebanon 24
سبيرز يتأهل إلى قبل نهائي الغرب بفوزه على ليكرز في كأس دوري السلة الأميركي
18/12/2025 08:24:06
18/12/2025 08:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025
Lebanon 24
المنتخب الأردني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025
18/12/2025 08:24:06
18/12/2025 08:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب ينتصر على السعودية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب متصدّرًا مجموعته
Lebanon 24
المغرب ينتصر على السعودية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب متصدّرًا مجموعته
18/12/2025 08:24:06
18/12/2025 08:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين
Lebanon 24
المغرب يهزم أميركا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم للناشئين
18/12/2025 08:24:06
18/12/2025 08:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي
كأس الرابطة
كارديف سيتي
الإنكليزية
نهائي كأس
إنكليزي
تشيلسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج
Lebanon 24
بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج
00:22 | 2025-12-18
18/12/2025 12:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025
Lebanon 24
للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025
16:53 | 2025-12-17
17/12/2025 04:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
Lebanon 24
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
15:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب يتنكر بزي "سانتا كلوز".. فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
لاعب يتنكر بزي "سانتا كلوز".. فمن هو؟ (صورة)
14:38 | 2025-12-17
17/12/2025 02:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عانى من مشكلة في القلب… نجم رياضي يرحل فجأة عن عالمنا! (صورة)
Lebanon 24
عانى من مشكلة في القلب… نجم رياضي يرحل فجأة عن عالمنا! (صورة)
13:28 | 2025-12-17
17/12/2025 01:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
10:00 | 2025-12-17
17/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:22 | 2025-12-18
بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج
16:53 | 2025-12-17
للمرة الأولى في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الإنتركونتيننتال 2025
15:30 | 2025-12-17
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
14:38 | 2025-12-17
لاعب يتنكر بزي "سانتا كلوز".. فمن هو؟ (صورة)
13:28 | 2025-12-17
عانى من مشكلة في القلب… نجم رياضي يرحل فجأة عن عالمنا! (صورة)
12:42 | 2025-12-17
فوز ثالث للرياضي في بطولة سلة "وصل"
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 08:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 08:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 08:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24