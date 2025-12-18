بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج

كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها العاطفية الطويلة مع النجم ، قائد نادي النصر السعودي، مؤكدة أنها تستعد للزواج منه قريباً بعد 9 العلاقة. وقدّم لها رونالدو خاتم خطوبة ماسياً ضخمًا بقيمة 3 ملايين دولار ووزن 30 قيراطاً، وهو ما وصفته جورجينا بأنه أقل ما يمكنه تقديمه بعد طول انتظار.



تحدثت جورجينا عن عمق العلاقة مع رونالدو، مؤكدة أنّ الرابط بينهما يتجاوز الجانب الجسدي، وأنهما يشعران باتصال روحي منذ اللحظة الأولى. ولديهما معاً خمس أطفال: ألانا وبيلا، إضافة إلى ثلاثة أطفال آخرين لرونالدو من أم بديلة.



كما أكدت جورجينا حرصها على بناء هويتها المهنية بعيداً عن شهرة رونالدو، مشيرة إلى نجاحها عبر برنامجها على نتفليكس "أنا جورجينا"، وامتلاكها لوكالة عقارات فاخرة باسم "بيلهاتريا". ورغم جدولها المزدحم بين العائلة والعمل والسفر، تصف حياتها بأنها مليئة بالنشاط والحيوية.



وتطرقت رودريغيز إلى تربية الأطفال، مشيرة إلى أهمية غرس القيم والجهد والعمل الصادق، بعيداً عن الاعتماد على ، قائلةً إن حبها لرونالدو وأطفالها يتطور ويزداد قوة يوماً بعد يوم، وإن العائلة الكبيرة حلم راودها منذ طفولتها.



كما أشارت إلى روح الدعابة التي تتمتع بها، مؤكدة أنها تحافظ على احترام الآخرين وتكره السخرية من المظهر أو الذكاء.

