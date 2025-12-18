تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد 9 سنوات من الرومانسية: رونالدو وجورجينا يستعدان للزواج

Lebanon 24
18-12-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1456760-639016395153974566.jpg
Doc-P-1456760-639016395153974566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها العاطفية الطويلة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، مؤكدة أنها تستعد للزواج منه قريباً بعد 9 سنوات من العلاقة. وقدّم لها رونالدو خاتم خطوبة ماسياً ضخمًا بقيمة 3 ملايين دولار ووزن 30 قيراطاً، وهو ما وصفته جورجينا بأنه أقل ما يمكنه تقديمه بعد طول انتظار.

تحدثت جورجينا عن عمق العلاقة مع رونالدو، مؤكدة أنّ الرابط بينهما يتجاوز الجانب الجسدي، وأنهما يشعران باتصال روحي منذ اللحظة الأولى. ولديهما معاً خمس أطفال: ألانا وبيلا، إضافة إلى ثلاثة أطفال آخرين لرونالدو من أم بديلة.

كما أكدت جورجينا حرصها على بناء هويتها المهنية بعيداً عن شهرة رونالدو، مشيرة إلى نجاحها عبر برنامجها على نتفليكس "أنا جورجينا"، وامتلاكها لوكالة عقارات فاخرة باسم "بيلهاتريا". ورغم جدولها المزدحم بين العائلة والعمل والسفر، تصف حياتها بأنها مليئة بالنشاط والحيوية.

وتطرقت رودريغيز إلى تربية الأطفال، مشيرة إلى أهمية غرس القيم والجهد والعمل الصادق، بعيداً عن الاعتماد على الثروة، قائلةً إن حبها لرونالدو وأطفالها يتطور ويزداد قوة يوماً بعد يوم، وإن العائلة الكبيرة حلم راودها منذ طفولتها.

كما أشارت إلى روح الدعابة التي تتمتع بها، مؤكدة أنها تحافظ على احترام الآخرين وتكره السخرية من المظهر أو الذكاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: طبطبائي قضى 9 سنوات وهو يعمل من أجل مساعدة الحوثيين في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حدّد الموعد والمكان.. في أي موقع سيحتفل رونالدو وجورجينا بزواجهما؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد منة شلبي ومي عز الدين فنانة جديدة تستعد للزواج قريباً.. وهذه معلومات عن عريسها
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 6 سنوات من الزواج... إعلاميّة تُفاجىء متابعيها: انفصلت عن زوجي
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

رياضة

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

البرتغالي

سنوات من

الرومان

الثروة

السعود

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:36 | 2025-12-18
Lebanon24
01:36 | 2025-12-18
Lebanon24
23:00 | 2025-12-17
Lebanon24
16:53 | 2025-12-17
Lebanon24
15:30 | 2025-12-17
Lebanon24
14:38 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24