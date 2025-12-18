فرستابن يعود إلى الرقم 3 في الفورمولا 1

يختار ماكس فرستابن الرقم 3 لسيارته في الموسم المقبل من الفورمولا 1، بعد أن كان يقود بالرقم 33 منذ تتويجه بأول ألقابه مع فريق رد بول في 2021. وأوضح السائق الهولندي أن الرقم 3 هو رقمه المفضل ويمثل “حظًا مضاعفًا”، مؤكدًا رضاه بالعودة إليه.
ويأتي اختيار فرستابن للرقم بعد أن استخدمه زميله السابق دانييل ريكاردو خلال فترة تواجده في رد بول بين 2016 و2018، قبل اعتزاله، وقد سمح الاتحاد الدولي للسيارات بإعادة استخدام الرقم.
وفي نفس السياق، يضع لاندو نوريس الرقم 1 على سيارته بصفته حامل لقب بطولة العالم، مستبدلًا الرقم 4 الذي كان يستخدمه سابقًا.