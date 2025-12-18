فرستابن يعود إلى الرقم 3 في الفورمولا 1

يختار فرستابن الرقم 3 لسيارته في الموسم المقبل من ، بعد أن كان يقود بالرقم 33 منذ تتويجه بأول ألقابه مع فريق رد بول في 2021. وأوضح السائق أن الرقم 3 هو رقمه المفضل ويمثل “حظًا مضاعفًا”، مؤكدًا رضاه بالعودة إليه.

ويأتي اختيار فرستابن للرقم بعد أن استخدمه زميله السابق دانييل ريكاردو خلال فترة تواجده في رد بول بين 2016 و2018، قبل اعتزاله، وقد سمح بإعادة استخدام الرقم.

وفي نفس السياق، يضع الرقم 1 على سيارته بصفته حامل لقب ، مستبدلًا الرقم 4 الذي كان يستخدمه سابقًا.