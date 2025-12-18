المغرب يتصدر كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على الأردن

حصد منتخب لقب بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه المثير على منتخب بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اليوم على بالعاصمة .

وتقدم المغرب سريعًا في الدقيقة الرابعة عبر أسامة طناني بعد تسديدة من منتصف الملعب، قبل أن يدرك التعادل للأردن في الدقيقة 48، ثم أضاف الهدف الثاني للنشامى في الدقيقة 68.

وعاد المغرب للتعادل في الدقيقة 90 عن طريق حمد الله من متابعة ركلة ركنية، ليُحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وفي الدقيقة 103 من الشوط الإضافي الأول، سجل حمد الله الهدف الثالث والأخير، ليمنح المغرب التتويج بلقب كأس العرب بعد مباراة مثيرة شهدت تقدم وتأخر النتيجة بين الفريقين حتى صافرة النهاية.