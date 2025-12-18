تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

المغرب يتصدر كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على الأردن

Lebanon 24
18-12-2025 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1457157-639016897171999245.jpeg
Doc-P-1457157-639016897171999245.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصد منتخب المغرب لقب بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه المثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اليوم على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
 

وتقدم المغرب سريعًا في الدقيقة الرابعة عبر أسامة طناني بعد تسديدة من منتصف الملعب، قبل أن يدرك علي علوان التعادل للأردن في الدقيقة 48، ثم أضاف الهدف الثاني للنشامى في الدقيقة 68.

وعاد المغرب للتعادل في الدقيقة 90 عن طريق عبد الرازق حمد الله من متابعة ركلة ركنية، ليُحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وفي الدقيقة 103 من الشوط الإضافي الأول، سجل حمد الله الهدف الثالث والأخير، ليمنح المغرب التتويج بلقب كأس العرب بعد مباراة مثيرة شهدت تقدم وتأخر النتيجة بين الفريقين حتى صافرة النهاية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأردن إلى نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السعودية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس العرب 2025.. المغرب أول المتأهلين إلى النهائي
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025: سوريا تواجه المغرب وفلسطين تصطدم بالسعودية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
موعد مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24

استاد لوسيل

عبد الرازق

علي علوان

القطرية

الأردن

القطري

الدوحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:22 | 2025-12-18
Lebanon24
16:14 | 2025-12-18
Lebanon24
15:03 | 2025-12-18
Lebanon24
12:47 | 2025-12-18
Lebanon24
12:41 | 2025-12-18
Lebanon24
10:16 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24