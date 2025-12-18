كأس أفريقيا 2025: شايبي يعوّل على المغرب لعودة الجزائر إلى القمة

أبدى لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت، فارس شايبي، حماسه الكبير لانطلاق بطولة كأس الأمم ، مؤكّدًا تطلّع منتخب الجزائر إلى استعادة اللقب القاري، رغم تحفّظه على توقيت إقامتها في منتصف الموسم الكروي بدل فصل الصيف.



واضطر شايبي إلى مغادرة فريقه المنافس في الدوري الألماني للمشاركة في البطولة التي تستضيفها ، معربًا عن أمله في أن يستفيد المنتخب من تقارب المناخ والمسافة الجغرافية، ما من شأنه تسهيل حضور الجماهير ودعم “الخضر” في مشوارهم نحو اللقب الأفريقي الثالث في تاريخهم.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 كانون الأول وتستمر حتى 18 كانون الثاني 2026، وسط جدل رافق موعدها بعد تعديل جدولها من الصيف إلى الشتاء، إلى جانب قرار (فيفا) بالسماح بانضمام اللاعبين إلى منتخباتهم قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق النهائيات، الأمر الذي دفع عدة أندية إلى إلغاء أو إعادة جدولة مبارياتها الودية.



وقال شايبي في مقابلة عبر تطبيق “زووم” مع وكالة : “ننتظر هذه البطولة بفارغ الصبر. ستكون دون شك منافسة مميزة، فالمغرب يملك بنية تحتية ممتازة وخبرة كبيرة في تنظيم البطولات، ولا نشك في جودة الملاعب أو ظروف الإقامة”.



وأضاف: “المناخ في المغرب مشابه للجزائر، ولن نشعر بالغربة، سنكون كأننا نلعب على أرضنا. نملك كل المقومات لتقديم بطولة كبيرة، وسنذهب من أجل تحقيق هذا الهدف”.



ويرتبط تألق المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية بإقامة البطولة في شمال القارة، إذ توّج بلقبه الأول عام 1990 حين استضاف المنافسات، قبل أن يحرز لقبه الثاني عام 2019 في البطولة التي أقيمت في مصر.

Advertisement