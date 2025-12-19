تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

بين المغرب والأردن.. لحظة مجد عربية لا تُنسى

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
19-12-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1457366-639017405907930240.avif
Doc-P-1457366-639017405907930240.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمت الصلوات في أرجاء استاد لوسيل في قطر ، وخارجه أيضًا؛ كل من كان يعشق المغرب صلى له، وكل من كان يحب الأردن دعا له، وكأن كرة القدم جمعت الشعوب العربية كافة في لحظة واحدة من الحماس والإثارة. نهائي كأس العرب 2025 لم يكن مجرد مباراة، بل كان احتفالا بالإصرار والعزيمة، حكاية "أسود الأطلس" و"نشامى" الأردن، وقصة بطولة تحمل في طياتها أرقى معاني المنافسة الرياضية والشغف الجماهيري.
المغرب يثبت هيمنته والأردن يصنع التاريخ
منذ صافرة البداية، بدا أن اللقاء سيكون أكثر من مجرد مباراة؛ فالمغرب دخل النهائيات بطموح كبير وإرادة واضحة، مدعومًا بتوازن تكتيكي استثنائي بين الدفاع المنضبط والهجمات السريعة، في حين جاء الأردن إلى الملعب بروح تاريخية، يسعى لكتابة فصل جديد في مسيرته الكروية بعد وصوله لأول مرة إلى نهائي البطولة. أسلوب طارق السكتيوي واضح منذ البداية: مشروع كروي متكامل يعتمد على تطوير اللاعبين الشباب ودمج الخبرات، بينما أظهر جمال السلامي أن منتخب "النشامى" قادر على قلب الموازين وإثبات ذاته في أقوى اللحظات.
الإثارة والدراما على أرض الملعب
اللحظة الحاسمة بدأت منذ الدقيقة الرابعة، عندما فاجأ أسامة طنان الجميع بهدف مذهل من مسافة بعيدة، مانحًا المغرب أفضلية نفسية مهمة. لكن "النشامى" لم ينهاروا فمع بداية الشوط الثاني سجل علي علوان التعادل، ثم تقدّم بعد ذلك من ركلة جزاء، في مباراة تحولت إلى معركة تكتيكية وعاطفية على حد سواء.
وفي اللحظات الحرجة، دخل عبد الرزاق حمد الله بديلا ليحول مسار المباراة، مسجلاً هدف التعادل للمغرب في الدقيقة 87، قبل أن يُسجل هدف الفوز في الشوط الإضافي، في لحظة أسطورية اختزلت سنوات من الصبر والعمل الجاد والإيمان بالنفس. وهنا تكمن الروعة في كرة القدم: اللاعب الذي يمر بأصعب الظروف يمكن أن يصبح بطلا في لحظة حاسمة، لتتحول رسالة صوتية من طرد سابق إلى رمز للتحدي والانتصار.
على الجانب الآخر، قدّم أبناء الأردن أداءً تاريخيًا؛ فقد سجلوا 10 أهداف في البطولة، مع تسجيل علي علوان لقب هدّاف كأس العرب لأول مرة في تاريخ الأردن، وكان يزيد أبو ليلى حارساً أسطوريًا، حاز على تقييمات مميزة في المباريات السابقة، ما جعل مشوار "النشامى" في البطولة نموذجًا للروح القتالية والإصرار على تحقيق المستحيل.
فخر مشترك ورسالة للأمام
انتهى النهائي بفوز المغرب 3-2 بعد وقت إضافي، ليُتوج "أسود الأطلس" باللقب للمرة الثانية، مع رسالة واضحة قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا على أرضهم: المغرب جاهز للمنصة، وهو نموذج للكفاءة والاستمرارية. وفي المقابل، يظل فخر الأردن حاضرًا، حيث رسم المنتخب صفحة ذهبية في تاريخه، وأثبت أن كرة القدم العربية ليست حكرًا على أحد.
تلك المباراة لم تكن مجرد تسجيل أهداف أو توزيع جوائز، بل كانت احتفاءً بالإصرار والالتزام والعمل الجماعي، رسالة لكل عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي: القوة الفنية للمغرب، والإرادة الصلبة للأردن، قدما معًا درسًا في الشغف والكرامة الرياضية، وجعلتا من كأس العرب 2025 حدثًا يُروى لكل الأجيال المقبلة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لقطة من نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن تُثير الجدل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يتصدر كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على الأردن
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بين السعودية والأردن والمغرب والإمارات.. أي منتخب سيصنع الفارق في كأس العرب؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن والمغرب.. نهائي "كأس العرب" بين أفضلية الأداء وقوة الأسماء
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

نهائي كأس

كرة القدم

سنوات من

أفريقيا

الأردن

الرياض

التزام

المغرب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2025-12-19
Lebanon24
03:42 | 2025-12-19
Lebanon24
03:15 | 2025-12-19
Lebanon24
01:04 | 2025-12-19
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19
Lebanon24
23:00 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24