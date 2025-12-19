الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية "العربية للسيدات"

تستضيف إمارة الشارقة، من 2 إلى 10 شباط المقبل، النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، برعاية قرينة حاكم الشارقة رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبمشاركة أندية ولاعبات من مختلف .



وتُقام بإشراف اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وتشمل هذا العام تسع ألعاب رياضية، بعد إدراج التايكواندو بتصنيف دولي (G1) والتجديف الشاطئي للمرة الأولى، إلى جانب الطائرة، المبارزة، ألعاب القوى، الرماية، والسهم، كرة الطاولة، وكرة السلة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التبادل الرياضي والثقافي بين اللاعبات العربيات.



وأكد رئيس اللجنة المنظمة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي أن الدورة أصبحت منصة عربية رائدة لتمكين المرأة رياضيًا، ودعم مسيرتها نحو الاحتراف والمنافسة، وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.



وفي إطار التحضيرات، عقدت اللجنة المنظمة سلسلة اجتماعات تنسيقية، ونظّمت جولة تفقدية لوفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية للاطلاع على جاهزية المنشآت التي ستستضيف المنافسات والتدريبات في مختلف مناطق الإمارة، حيث أبدت الأندية المستضيفة استعدادها الكامل لإنجاح الحدث.



ويأتي تنظيم النسخة الثامنة بعد نجاح لافت للدورة في الأعوام الماضية، إذ شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد الفرق واللاعبات، لتُرسّخ مكانتها كأكبر تظاهرة عربية مخصصة لرياضة المرأة.









Advertisement