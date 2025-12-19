تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية "العربية للسيدات"

Lebanon 24
19-12-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1457450-639017544221292076.jpg
Doc-P-1457450-639017544221292076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستضيف إمارة الشارقة، من 2 إلى 10 شباط المقبل، النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، برعاية قرينة حاكم الشارقة رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبمشاركة أندية ولاعبات من مختلف الدول العربية.

وتُقام الدورة بإشراف اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وتشمل هذا العام تسع ألعاب رياضية، بعد إدراج التايكواندو بتصنيف دولي (G1) والتجديف الشاطئي للمرة الأولى، إلى جانب الكرة الطائرة، المبارزة، ألعاب القوى، الرماية، القوس والسهم، كرة الطاولة، وكرة السلة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التبادل الرياضي والثقافي بين اللاعبات العربيات.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي أن الدورة أصبحت منصة عربية رائدة لتمكين المرأة رياضيًا، ودعم مسيرتها نحو الاحتراف والمنافسة، وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي إطار التحضيرات، عقدت اللجنة المنظمة سلسلة اجتماعات تنسيقية، ونظّمت جولة تفقدية لوفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية للاطلاع على جاهزية المنشآت التي ستستضيف المنافسات والتدريبات في مختلف مناطق الإمارة، حيث أبدت الأندية المستضيفة استعدادها الكامل لإنجاح الحدث.

ويأتي تنظيم النسخة الثامنة بعد نجاح لافت للدورة في الأعوام الماضية، إذ شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد الفرق واللاعبات، لتُرسّخ مكانتها كأكبر تظاهرة عربية مخصصة لرياضة المرأة.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن إنهاء "الحرب الثامنة" في عهده
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّدة الأولى شاركت في مؤتمر "أنا لبنانية عربية"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": النسخة الأحدث للخطة الأميركية بشأن أوكرانيا "أفضل بكثير" بالنسبة لكييف
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الـ21 لرؤساء هيئات قضايا الدولة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الدول العربية

الرياض

القاسم

العليا

الدورة

رياضي

العلي

التاي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2025-12-19
Lebanon24
09:59 | 2025-12-19
Lebanon24
09:52 | 2025-12-19
Lebanon24
09:18 | 2025-12-19
Lebanon24
08:59 | 2025-12-19
Lebanon24
04:30 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24