تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح
Lebanon 24
19-12-2025
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
امتنع مدرب
ليفربول
،
أرني
سلوت
، عن الخوض في مستقبل النجم
المصري محمد
صلاح مع الفريق، مؤكّدًا أن التركيز يجب أن يبقى منصبًّا على مشاركته الحالية مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.
وقال سلوت، خلال مؤتمر صحافي يسبق مواجهة توتنهام، إن "الأفعال أبلغ من الأقوال"، مشيرًا إلى أن الملف تم تجاوزه، بدليل إشراك صلاح في مباراة برايتون الأخيرة، حيث كان أول تبديل أجراه وساهم في تحقيق الفوز.
وأضاف أن صلاح يخوض مباريات مهمة مع المنتخب، ومن غير المنصف تشتيت تركيزه بالحديث عن مستقبله مع ليفربول، في وقت يخوض فيه الطرفان استحقاقات حساسة.
وكانت العلاقة بين صلاح وسلوت قد شهدت توترًا في الفترة الماضية، على خلفية تصريحات علنية أطلقها اللاعب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، ما أدى إلى استبعاده عن مواجهة إنتر
ميلان
في
دوري أبطال أوروبا
.
إلا أن المؤشرات الأخيرة توحي بطي صفحة الخلاف، بعدما عاد صلاح للمشاركة أمام برايتون وساهم في فوز فريقه بهدفين من دون رد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
19/12/2025 20:06:09
19/12/2025 20:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
Lebanon 24
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
19/12/2025 20:06:09
19/12/2025 20:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟
Lebanon 24
هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟
19/12/2025 20:06:09
19/12/2025 20:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام عن العلاقة مع سوريا: طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات
Lebanon 24
سلام عن العلاقة مع سوريا: طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات
19/12/2025 20:06:09
19/12/2025 20:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
دوري أبطال أوروبا
المصري محمد
أوروبا
التركي
ميلان
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
Lebanon 24
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
10:35 | 2025-12-19
19/12/2025 10:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
Lebanon 24
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
09:59 | 2025-12-19
19/12/2025 09:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
Lebanon 24
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
09:52 | 2025-12-19
19/12/2025 09:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاق كأس العرب 2025… اتحاد الكرة المصري يسقط أوّل الرؤوس
Lebanon 24
بعد إخفاق كأس العرب 2025… اتحاد الكرة المصري يسقط أوّل الرؤوس
08:59 | 2025-12-19
19/12/2025 08:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية "العربية للسيدات"
Lebanon 24
الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية "العربية للسيدات"
08:20 | 2025-12-19
19/12/2025 08:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
02:51 | 2025-12-19
19/12/2025 02:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:35 | 2025-12-19
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
09:59 | 2025-12-19
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
09:52 | 2025-12-19
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
08:59 | 2025-12-19
بعد إخفاق كأس العرب 2025… اتحاد الكرة المصري يسقط أوّل الرؤوس
08:20 | 2025-12-19
الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية "العربية للسيدات"
04:30 | 2025-12-19
بين المغرب والأردن.. لحظة مجد عربية لا تُنسى
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 20:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 20:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 20:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24