قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح

امتنع مدرب ، ، عن الخوض في مستقبل النجم صلاح مع الفريق، مؤكّدًا أن التركيز يجب أن يبقى منصبًّا على مشاركته الحالية مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.



وقال سلوت، خلال مؤتمر صحافي يسبق مواجهة توتنهام، إن "الأفعال أبلغ من الأقوال"، مشيرًا إلى أن الملف تم تجاوزه، بدليل إشراك صلاح في مباراة برايتون الأخيرة، حيث كان أول تبديل أجراه وساهم في تحقيق الفوز.



وأضاف أن صلاح يخوض مباريات مهمة مع المنتخب، ومن غير المنصف تشتيت تركيزه بالحديث عن مستقبله مع ليفربول، في وقت يخوض فيه الطرفان استحقاقات حساسة.



وكانت العلاقة بين صلاح وسلوت قد شهدت توترًا في الفترة الماضية، على خلفية تصريحات علنية أطلقها اللاعب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، ما أدى إلى استبعاده عن مواجهة إنتر في .



إلا أن المؤشرات الأخيرة توحي بطي صفحة الخلاف، بعدما عاد صلاح للمشاركة أمام برايتون وساهم في فوز فريقه بهدفين من دون رد.

