تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قبل كأس إفريقيا... مدرب ليفربول يطوي صفحة الخلاف مع صلاح

Lebanon 24
19-12-2025 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1457473-639017578891273842.webp
Doc-P-1457473-639017578891273842.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
امتنع مدرب ليفربول، أرني سلوت، عن الخوض في مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، مؤكّدًا أن التركيز يجب أن يبقى منصبًّا على مشاركته الحالية مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

وقال سلوت، خلال مؤتمر صحافي يسبق مواجهة توتنهام، إن "الأفعال أبلغ من الأقوال"، مشيرًا إلى أن الملف تم تجاوزه، بدليل إشراك صلاح في مباراة برايتون الأخيرة، حيث كان أول تبديل أجراه وساهم في تحقيق الفوز.

وأضاف أن صلاح يخوض مباريات مهمة مع المنتخب، ومن غير المنصف تشتيت تركيزه بالحديث عن مستقبله مع ليفربول، في وقت يخوض فيه الطرفان استحقاقات حساسة.

وكانت العلاقة بين صلاح وسلوت قد شهدت توترًا في الفترة الماضية، على خلفية تصريحات علنية أطلقها اللاعب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، ما أدى إلى استبعاده عن مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

إلا أن المؤشرات الأخيرة توحي بطي صفحة الخلاف، بعدما عاد صلاح للمشاركة أمام برايتون وساهم في فوز فريقه بهدفين من دون رد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يطوي الذكاء الاصطناعي صفحة الهواتف الذكية؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عن العلاقة مع سوريا: طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

المصري محمد

أوروبا

التركي

ميلان

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2025-12-19
Lebanon24
09:59 | 2025-12-19
Lebanon24
09:52 | 2025-12-19
Lebanon24
08:59 | 2025-12-19
Lebanon24
08:20 | 2025-12-19
Lebanon24
04:30 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24