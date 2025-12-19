تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه

Lebanon 24
19-12-2025 | 09:59
Doc-P-1457490-639017603723864093.webp
Doc-P-1457490-639017603723864093.webp photos 0
يفتتح المنتخب المغربي مشواره في النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة منتخب جزر القمر، ضمن البطولة التي تستضيفها المملكة المغربية بين 21 كانون الأول 2025 و18 كانون الثاني 2026.

وتُقام مباراة المغرب وجزر القمر مساء الأحد 21 كانون الأول على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى إلى جانب مالي وزامبيا، في مجموعة تُعد متوازنة لكنها تضع “أسود الأطلس” في موقع المرشح الأبرز للتأهل.

وتنقل المباراة مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 و2 و3 و4، إضافة إلى القناة الرياضية المغربية والقناة الجزائرية الأرضية.

ويدخل المنتخب المغربي البطولة بصفته أحد أبرز المرشحين للقب، مستندًا إلى استقرار فني بقيادة المدرب وليد الركراكي، وتشكيلة تضم أسماء وازنة تنشط في الدوريات الأوروبية، أبرزها ياسين بونو، أشرف حكيمي، وسفيان أمرابط، إلى جانب تطور واضح في الأداء الجماعي والصلابة الذهنية.

ورغم تتويجه القاري الوحيد عام 1976، ظل المغرب قريبًا من اللقب دون أن يبلغه، مكتفيًا بمراكز متقدمة في نسخ سابقة، أبرزها الوصافة في تونس 2004. وشكّل الإنجاز التاريخي في مونديال 2022 نقطة تحوّل أعادت المنتخب إلى واجهة المنافسة القارية، رغم الخروج المفاجئ من دور الـ16 في النسخة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا.

وتُقام مباريات البطولة على 9 ملاعب موزعة على 6 مدن: الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أغادير، فاس، ومراكش.

