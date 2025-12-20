تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!

Lebanon 24
20-12-2025 | 01:00
اعتبر المدير الفني لفريق ليفربول الهولندي آرني سلوت خلال حديثه عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز" أن "الأفعال أبلغ من الأقوال"، مؤكدا أنهم تجاوزا هذا الأمر.

وودع صلاح جماهير ليفربول عقب مباراته أمام ضيفه برايتون (2-0) التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، قبل لتحاقه بمعسكر منتخب مصر استعدادا لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "المغرب 2025".

وساد توتر شديد أروقة ليفربول بعد استبعاد النجم المصري من قائمة ليفربول المتجهة لمواجهة مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بداية الأسبوعي الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وأطلق صلاح تصريحات مثيرة للجدل حول تدهور علاقته مع سلوت ووجود من يريد رحيله عن الفريق، ليتعرض لانتقادات حادة، قبل أن يجلس اللاعب مع مدربه لتجاوز الأزمة بينهما.  

وشارك صلاح مع "الريدز" أمام برينتفور بديلا في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، عقب إصابة زميله جو غوميز، ليواصل كتابة التاريخ بتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي مع ناد واحد برصيد 277 مساهمة، بعد تمريرة حاسمة.

ولا يزال الغموض يلف مستقبل صلاح مع ليفربول، في ظل تقارير تتحدث عن اهتمام متجدد من أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن مشاركته أمام برايتون منحت جماهير النادي أملا جديدا في استمراره داخل "آنفيلد".

وصرح سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الجمعة للحديث عن مواجهة مضيفه توتنهام يوم اليوم السبت: "قلت الأسبوع الماضي، الأفعال أبلغ من الأقوال. لقد تجاوزنا هذا الأمر، وكان ضمن التشكيلة، بل وكان أول بديل".

وأضاف: "الآن هو في كأس الأمم الإفريقية، ومن الطبيعي أن يكون تركيزه منصبا هناك، ولا مجال لدي للحديث عن تجربته مع ليفربول هنا"، وفقا لخبير سوق الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وأجاب آرني سلوت عندما سئل عما إذا كان يرغب في عودة محمد صلاح بعد كأس الأمم الإفريقية، بكلمة: "نعم!".
