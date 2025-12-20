باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي بعد إلزامه بدفع 61 مليون دولار

وجه نادي الفرنسي ، اليوم السبت، رسالة تهنئة للاعبه السابق كيليان مبابي مهاجم فريق حاليا، بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.

وقال نادي عبر حسابه على منصة "X": "يحتفل مبابي بعيد ميلاده السابع والعشرين، عيد ميلاد سعيد كيليان".

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة العمل في باريس إلزام نادي باريس سان جيرمان، بدفع مبلغ 61 مليون لنجمه السابق كيليان مبابي، كتعويض عن رواتب مستحقة وفق دعوى رفعها اللاعب المنتقل إلى .

وكان مبابي قد ارتدى قميص نادي باريس سان جيرمان بين عامي 2018 و2024، قبل أن ينتقل لنادي .

وشارك كيليان في 308 مباريات مع النادي الباريسي، سجّل خلالها 256 هدفا وصنع 110 أخرى، وحقق مع رفاقه ألقاب الدوري الفرنسي وكأس وكأس السوبر الفرنسي.

كما هنأ فريق "الميرنغي" لاعبه الحالي، مبابي، بهذه المناسبةعبر حساباته: "كل عام وأنت بخير مبابي".

وشارك مبابي في 82 مباراة مع نادي ريال مدريد، أحرز فيها 72 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وظفر معه بلقبي كأس السوبر وكأس القارات للأندية.