"العهد" يُلحق "بشباب الساحل" خسارته الثالثة هذا الموسم

تلقّى شباب الساحل خسارته الثالثة أمام بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم بعد ظهر اليوم على ملعب مجمّع شهاب الرياضي في جونية، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ66 .



وسجّل للعهد سيديكي توريه في الدقيقة 12، فيما أدرك الساحل التعادل عبر محمد حيدر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يمنح فريقه هدف الفوز في الدقيقة 68.



وفي مباراة ثانية، حقّق النجمة، حامل اللقب، فوزًا عريضًا على الراسينغ متذيل الترتيب بنتيجة 4-1، على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.



وسجّل أهداف النجمة كل من محمد صفوان (6)، حسين سبليني (25)، الزين (49)، ومسعود جمعة (66)، فيما دوّن دانيال سيمون هدف الراسينغ الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

Advertisement