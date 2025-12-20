تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"العهد" يُلحق "بشباب الساحل" خسارته الثالثة هذا الموسم
Lebanon 24
20-12-2025
|
15:30
تلقّى شباب الساحل خسارته الثالثة أمام
العهد
بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم بعد ظهر اليوم على ملعب مجمّع
فؤاد
شهاب الرياضي في جونية، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ66
لكرة القدم
.
وسجّل للعهد سيديكي توريه في الدقيقة 12، فيما أدرك الساحل التعادل عبر محمد حيدر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يمنح
علي فقيه
فريقه هدف الفوز في الدقيقة 68.
وفي مباراة ثانية، حقّق النجمة، حامل اللقب، فوزًا عريضًا على الراسينغ
بيروت
متذيل الترتيب بنتيجة 4-1، على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.
وسجّل أهداف النجمة كل من محمد صفوان (6)، حسين سبليني (25)،
قاسم
الزين (49)، ومسعود جمعة (66)، فيما دوّن دانيال سيمون هدف الراسينغ الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
