تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"العهد" يُلحق "بشباب الساحل" خسارته الثالثة هذا الموسم

Lebanon 24
20-12-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1457930-639018631258908980.png
Doc-P-1457930-639018631258908980.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقّى شباب الساحل خسارته الثالثة أمام العهد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم بعد ظهر اليوم على ملعب مجمّع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وسجّل للعهد سيديكي توريه في الدقيقة 12، فيما أدرك الساحل التعادل عبر محمد حيدر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يمنح علي فقيه فريقه هدف الفوز في الدقيقة 68.

وفي مباراة ثانية، حقّق النجمة، حامل اللقب، فوزًا عريضًا على الراسينغ بيروت متذيل الترتيب بنتيجة 4-1، على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.

وسجّل أهداف النجمة كل من محمد صفوان (6)، حسين سبليني (25)، قاسم الزين (49)، ومسعود جمعة (66)، فيما دوّن دانيال سيمون هدف الراسينغ الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتهمون في "انتهاكات الساحل" أمام المحكمة في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطة سرية" لإنقاذ نتنياهو في حال خسارته الانتخابات.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بطولة لبنان: فوز "الأنصار" على "العباسية" و "العهد" على "الحكمة"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تمشيط للمرة الثالثة من رويسات العلم باتجاه أطراف كفرشوبا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

لكرة القدم

علي فقيه

الرياض

بيروت

لبنان

رياضي

بليني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2025-12-20
Lebanon24
16:10 | 2025-12-20
Lebanon24
14:27 | 2025-12-20
Lebanon24
12:42 | 2025-12-20
Lebanon24
11:47 | 2025-12-20
Lebanon24
10:10 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24