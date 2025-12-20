تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

رباعي يبحث عن أول فوز… عقدة تاريخية تطارد منتخبات في أمم أفريقيا

Lebanon 24
20-12-2025 | 23:00
Doc-P-1457932-639018638950343979.webp
Doc-P-1457932-639018638950343979.webp photos 0
تتّجه أنظار المتابعين إلى الملاعب المغربية في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية، ليس فقط لمتابعة صراع الكبار على اللقب، بل لرصد محاولة أربعة منتخبات كسر واحدة من أطول العقد في تاريخ البطولة: تحقيق أول فوز قاري.

منتخبات موزمبيق، بنين، تنزانيا وبوتسوانا تدخل البطولة بطموح يتقدّم على حسابات التأهل، عنوانه الخروج من دائرة «اللا فوز» التي لازمتها عبر مشاركات متعدّدة امتلأت بالتعادلات والهزائم.

15 مباراة بلا انتصار
تشارك الموزمبيق للمرة السادسة منذ 1986، من دون أي فوز في 15 مباراة. حصيلتها 4 تعادلات و11 خسارة، مع 8 أهداف فقط. أقرب محاولاتها جاءت في نسختي 2010 و2023، حين فرضت تعادلات لافتة أبرزها أمام مصر وغانا، لكنها بقيت عاجزة عن تسجيل أول انتصار.

إنجاز بلا فوز
تخوض بنين النهائيات للمرة الخامسة، ورغم بلوغها ربع نهائي نسخة 2019 في مصر، فإن هذا الإنجاز تحقّق من دون أي فوز، إذ تأهلت عبر التعادلات ثم ركلات الترجيح. تاريخها في البطولة يشمل 14 مباراة بلا انتصار، بين خسارات وتعادلات متفرّقة.

حضور خجول
شاركت تانزانيا في ثلاث نسخ فقط (1980، 2019، 2023)، وخاضت 9 مباريات من دون فوز (3 تعادلات و6 هزائم). سجّلت 6 أهداف، أبرزها في مشاركتها الأولى، بينما اكتفت في النسخ الحديثة بتعادلين وخروج مبكر.

محاولات محدودة
تعود بوتسوانا للمشاركة للمرة الثانية بعد 2012، حيث خسرت مبارياتها الثلاث رغم تقدّمها في اثنتين منها. ثلاث مباريات فقط تفصلها عن كتابة أول صفحة إيجابية في تاريخها القاري.

في نسخة المغرب، يخوض هذا الرباعي "بطولة داخل البطولة"، عنوانها كسر التاريخ قبل مقارعة العمالقة، فهل ينجح أحدهم أخيرًا في تسجيل الانتصار الأول؟

(وكالة فرانس برس)
