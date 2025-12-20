تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"إيساك" يسجّل ويصاب… وليفربول يعبر توتنهام
Lebanon 24
20-12-2025
|
16:10
سجّل البديل
السويدي
ألكسندر إيساك هدف التقدّم لليفربول في فوزه الصعب على
توتنهام هوتسبير
بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت السبت ضمن منافسات
الدوري الإنجليزي الممتاز
، قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بإصابة يُرجّح أن تكون خطيرة.
ودخل إيساك مع بداية الشوط الثاني، بعد شوط أول باهت شهد طرد لاعب
توتنهام
تشافي سيمونز ببطاقة حمراء مباشرة، لينجح المهاجم السويدي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 56، لكنه اضطر إلى الخروج بعد دقائق وهو يعاني من آلام واضحة.
وعزّز
هوغو
إيكيتيكي تقدّم
ليفربول
بهدف ثانٍ بضربة رأس في الدقيقة 66، قبل أن يتراجع أداء الضيوف، ما سمح للبديل
ريتشارليسون
بتقليص الفارق لتوتنهام في الدقيقة 83، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا.
وعاش ليفربول دقائق أخيرة متوترة، إذ دافع عن تقدّمه خلال تسع دقائق كوقت بدل ضائع، في حين أنهى توتنهام اللقاء بتسعة لاعبين عقب طرد قائده
كريستيان روميرو
لنيله الإنذار الثاني.
ورغم الأداء غير المقنع، رفع الفوز رصيد ليفربول إلى 29 نقطة في
المركز الخامس
، بينما تراجع توتنهام إلى المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، مواصلًا موسمه الصعب.
