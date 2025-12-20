"إيساك" يسجّل ويصاب… وليفربول يعبر توتنهام

سجّل البديل ألكسندر إيساك هدف التقدّم لليفربول في فوزه الصعب على بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت السبت ضمن منافسات ، قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بإصابة يُرجّح أن تكون خطيرة.



ودخل إيساك مع بداية الشوط الثاني، بعد شوط أول باهت شهد طرد لاعب تشافي سيمونز ببطاقة حمراء مباشرة، لينجح المهاجم السويدي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 56، لكنه اضطر إلى الخروج بعد دقائق وهو يعاني من آلام واضحة.



وعزّز إيكيتيكي تقدّم بهدف ثانٍ بضربة رأس في الدقيقة 66، قبل أن يتراجع أداء الضيوف، ما سمح للبديل بتقليص الفارق لتوتنهام في الدقيقة 83، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا.



وعاش ليفربول دقائق أخيرة متوترة، إذ دافع عن تقدّمه خلال تسع دقائق كوقت بدل ضائع، في حين أنهى توتنهام اللقاء بتسعة لاعبين عقب طرد قائده لنيله الإنذار الثاني.



ورغم الأداء غير المقنع، رفع الفوز رصيد ليفربول إلى 29 نقطة في ، بينما تراجع توتنهام إلى المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، مواصلًا موسمه الصعب.

