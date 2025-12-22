تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد إصابة رومان سايس.. اليكم ما أعلنه مدرب المغرب
Lebanon 24
22-12-2025
|
00:02
أكد مدرب المنتخب
المغربي
لكرة القدم
وليد الركراكي أنه ينتظر التشخيص الصحيح لإصابة قائد "أسود الأطلس"
رومان
سايس متمنيا أن لا تكون خطيرة.
وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عقب فوز
المغرب
على جزر القمر (2-0) في المباراة الافتتاحية للنسخة الخامسة والثلاثين لأمم إفريقيا في المغرب: "ننتظر التشخيص الصحيح، شعر سايس بشيء ما في ركبته، لا نعرف هل هي إصابة عضلية أو شيئا آخر، نتمنى أن لا تكون إصابته خطيرة ونتمكن من استعادة خدماته في البطولة".
وتعرض مدافع السد
القطري
العائد الى تشكيلة "أسود الأطلس" بعد غياب فترة طويلة، إلى إصابة عندما حاول تأمين كرة طويلة من أمام المهاجم رفيقي لكن الأخير دفعه من الخلف فسقط على الأرض وبقي فترة حتى تدخل الجهاز الفني في الدقيقة 15.
وعاد سايس إلى الملعب لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب فاضطر إلى ترك مكانه لجواد الياميق (19).
وأضاف الركراكي أنها: "ضربة قوية بالنسبة لنا مع
العلم
بأننا نعاني أيضا من إصابة أشرف حكيمي. سايس لاعب مخضرم ويملك خبرة كبيرة ستساعدنا في البطولة، لدينا بدائل كالياميق وآدم ماسينا، لكن رومان ركيزة أساسية ونحتج إليه كثيرا".
