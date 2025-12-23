تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الكونغو الديمقراطية تفوز بهدف على بنين

Lebanon 24
23-12-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1459004-639021087911690954.png
Doc-P-1459004-639021087911690954.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالفوز 1-0 على منتخب بنين، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

ويدين منتخب الكونغو الديمقراطية، الفائز باللقب عامي 1968 و1974، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ثيو بونغوندا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16.

بتلك النتيجة، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي السنغال وبوتسوانا، في حين بقي منتخب بنين بلا رصيد من النقاط.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23 توقعان اتفاقية إطارية لإنهاء الاقتتال
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"فازوا بفضل السحر".. اتهامات تطال لاعبي الكونغو الديمقراطية بعد مباراة حامية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس: نشدد على الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بوابة نفوذ عسكري.. هل تتحوّل الكونغو الديمقراطية إلى قاعدة كبرى لشرق أفريقيا؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

لكرة القدم

الديمقراطي

كرة القدم

ديمقراطي

المغرب

على بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2025-12-23
Lebanon24
11:34 | 2025-12-23
Lebanon24
08:53 | 2025-12-23
Lebanon24
07:05 | 2025-12-23
Lebanon24
07:00 | 2025-12-23
Lebanon24
06:48 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24