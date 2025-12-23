تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
الكونغو الديمقراطية تفوز بهدف على بنين
Lebanon 24
23-12-2025
|
10:45
افتتح منتخب
الكونغو
الديمقراطية
مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا
لكرة القدم
بالفوز 1-0 على منتخب بنين، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في
المغرب
.
ويدين منتخب الكونغو الديمقراطية، الفائز باللقب عامي 1968 و1974، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ثيو بونغوندا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16.
بتلك النتيجة، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي السنغال وبوتسوانا، في حين بقي منتخب بنين بلا رصيد من النقاط.
