سيدات سيلتيك يحققن الفوز… وركلة البداية تتحول إلى هدف تاريخي

اختتم فريق سيلتيك للسيدات عام 2025 بفوز هام ومثير بنتيجة 2-1 على حامل اللقب هيبرنيان، ضمن منافسات النسائي الاسكتلندي للمحترفات.

وكانت اللاعبة ماريا ماكانيني أبرز نجوم المباراة، بعدما سجلت هدفا مذهلا من منتصف الملعب مباشرة بعد ركلة البداية، وهو هدف يُعد من أبرز أهداف الموسم. وأضافت زميلتها ساويرسا نونان الهدف الثاني ليحصد سيلتيك ثلاث نقاط ثمينة، ما رفع رصيده إلى 31 نقطة، متساويًا مع هارتس و، بينما يتصدر غلاسكو سيتي بفارق سبع نقاط قبل فترة التوقف الشتوية.

وعبرت ماكانيني عن سعادتها بالفوز، قائلة: "كنا حقا بحاجة إلى هذه النقاط الثلاث. لقد طال انتظارنا لها، وأنا سعيدة جدا بتحققها. بذلنا جميعا جهدا كبيرا، وكان هذا مهما للغاية".

وسيستمتع فريق سيلتيك بعطلة شتوية قصيرة، قبل العودة إلى المنافسة في 11 كانون الثاني في مباراة كأس أمام هيبرنيان.