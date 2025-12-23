تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

سيدات سيلتيك يحققن الفوز… وركلة البداية تتحول إلى هدف تاريخي

Lebanon 24
23-12-2025 | 15:39
A-
A+
Doc-P-1459146-639021268100639310.png
Doc-P-1459146-639021268100639310.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اختتم فريق سيلتيك للسيدات عام 2025 بفوز هام ومثير بنتيجة 2-1 على حامل اللقب هيبرنيان، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائي الاسكتلندي للمحترفات.

وكانت اللاعبة ماريا ماكانيني أبرز نجوم المباراة، بعدما سجلت هدفا مذهلا من منتصف الملعب مباشرة بعد ركلة البداية، وهو هدف يُعد من أبرز أهداف الموسم. وأضافت زميلتها ساويرسا نونان الهدف الثاني ليحصد سيلتيك ثلاث نقاط ثمينة، ما رفع رصيده إلى 31 نقطة، متساويًا مع هارتس ورينجرز، بينما يتصدر غلاسكو سيتي بفارق سبع نقاط قبل فترة التوقف الشتوية.

وعبرت ماكانيني عن سعادتها بالفوز، قائلة: "كنا حقا بحاجة إلى هذه النقاط الثلاث. لقد طال انتظارنا لها، وأنا سعيدة جدا بتحققها. بذلنا جميعا جهدا كبيرا، وكان هذا مهما للغاية".

وسيستمتع فريق سيلتيك بعطلة شتوية قصيرة، قبل العودة إلى المنافسة في 11 كانون الثاني في مباراة كأس اسكتلندا أمام هيبرنيان.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملة منسية تتحول لكنز تاريخي في واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: لبنان يدخل مرحلة جديدة بعد زيارة البابا وبداية المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المبرة يحقق فوزاً دارماتيكياً على الحكمة 2-1 ضمن المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر: ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري كرة القدم

كرة القدم

اسكتلندا

رينجرز

رنا ❗️

سعادة

ماكان

كاني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:52 | 2025-12-23
Lebanon24
12:15 | 2025-12-23
Lebanon24
11:34 | 2025-12-23
Lebanon24
10:45 | 2025-12-23
Lebanon24
08:53 | 2025-12-23
Lebanon24
07:05 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24