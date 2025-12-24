من هم أغلى 10 لاعبين في العالم؟

أزاح موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، الستار عن قائمته التي تكشف عن أغلى 10 لاعبين في العالم مع اقتراب نهاية عام 2025.



وكشفت القائمة التي نشرها الموقع المتخصص في الإحصائيات عن زيادة القيمة التسويقية للفرنسي كيليان مبابي، نجم ، ليتقاسم لقب "أغلى لاعبي العالم" مع لامين يامال، نجم ، وإرلينغ هالاند، مهاجم .

ووصلت القيمة السوقية لمبابي إلى 200 مليون ، ليتقاسم الصدارة مع يامال الذي حافظ على قيمته نفسها دون تغيير، وهالاند الذي زادت قيمته أيضًا بعد بداية مذهلة للموسم الحالي مع السيتي.

وتراجعت قيمة الإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ، لكنه يأتي في المركز الرابع بقيمة 160 مليون يورو، بينما لم تتغير قيمة فينيسيوس رغم تراجع مستواه، وتبلغ 150 مليون يورو ويأتي خامسًا.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاء بالترتيب بيدري لاعب برشلونة، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، ومايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ، وبوكايو نجم آرسنال، وكول لاعب تشيلسي. (إرم نيوز)