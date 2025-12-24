تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
من هم أغلى 10 لاعبين في العالم؟
Lebanon 24
24-12-2025
|
08:40
أزاح موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، الستار عن قائمته التي تكشف عن أغلى 10 لاعبين في العالم مع اقتراب نهاية عام 2025.
وكشفت القائمة التي نشرها الموقع المتخصص في الإحصائيات عن زيادة القيمة التسويقية للفرنسي كيليان مبابي، نجم
ريال مدريد
، ليتقاسم لقب "أغلى لاعبي العالم" مع لامين يامال، نجم
برشلونة
، وإرلينغ هالاند، مهاجم
مانشستر سيتي
.
ووصلت القيمة السوقية لمبابي إلى 200 مليون
يورو
، ليتقاسم الصدارة مع يامال الذي حافظ على قيمته نفسها دون تغيير، وهالاند الذي زادت قيمته أيضًا بعد بداية مذهلة للموسم الحالي مع السيتي.
وتراجعت قيمة الإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط
ريال
مدريد
، لكنه يأتي في المركز الرابع بقيمة 160 مليون يورو، بينما لم تتغير قيمة فينيسيوس رغم تراجع مستواه، وتبلغ 150 مليون يورو ويأتي خامسًا.
وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاء بالترتيب بيدري لاعب برشلونة، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، ومايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ، وبوكايو
ساكا
نجم آرسنال، وكول
بالمر
لاعب تشيلسي. (إرم نيوز)
