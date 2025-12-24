تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

حكيم زياش ينعي شقيقه عبر منصة "إنستغرام"

Lebanon 24
24-12-2025 | 10:24
أعلن الدولي المغربي حكيم زياش، مساء الثلاثاء، وفاة شقيقه، من خلال حسابه على منصة "إنستغرام" لتبادل الصور، مما أثار موجة من التضامن والمواساة من الأندية والجماهير.

واكتفى زياش بكتابة عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وهي الكلمات التي لاقت استجابة فورية من الوسط الرياضي، حيث أعربت مؤسسات وجماهير كرة القدم عن تعازيها للاعب المعروف بارتباطه الوثيق بأفراد عائلته.

وكان نادي الوداد الرياضي المغربي من أبرز المتفاعلين مع الخبر، حيث نشر رسالة تعزية رسمية وجهها إلى زياش وعائلته. (سكاي نيوز عربية) 
