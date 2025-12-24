حكيم زياش ينعي شقيقه عبر منصة "إنستغرام"

أعلن ، مساء الثلاثاء، وفاة شقيقه، من خلال حسابه على منصة "إنستغرام" لتبادل الصور، مما أثار موجة من التضامن والمواساة من الأندية والجماهير.



واكتفى بكتابة عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وهي الكلمات التي لاقت استجابة فورية من الوسط الرياضي، حيث أعربت مؤسسات وجماهير عن تعازيها للاعب المعروف بارتباطه الوثيق بأفراد عائلته.



وكان نادي الوداد الرياضي من أبرز المتفاعلين مع الخبر، حيث نشر رسالة تعزية رسمية وجهها إلى زياش وعائلته. (سكاي نيوز عربية)

