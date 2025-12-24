ريال مدريد يصعّد قضائيًا ضد برشلونة.. ويُدخل رونالدو على الخط

اتخذ نادي خطوة جديدة في مساره القضائي ضد غريمه التقليدي ، على خلفية المدفوعات التي قدّمها الأخير لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا نيغريرا.



وطلب النادي الملكي رسميًا من تمكينه من الاطلاع الكامل على جميع الوثائق المالية المرتبطة بهذه المدفوعات، بهدف توسيع دائرة التحقيق وفحص طبيعة المعاملات المالية التي تمت بين برشلونة ونيغريرا خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.



وكشف الحكم الإسباني السابق إسترادا فرنانديز، الذي ينضم للقضية بصفة مدعٍ خاص، عن تفاصيل هذا الطلب عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقًا نسخة من الخطاب الرسمي الذي قدّمه ويتضمن قائمة موسّعة من التقارير والمستندات، من بينها تقارير تدقيق أعدّتها شركات عالمية مثل KPMG وDeloitte وPwC وKroll.



كما شمل الطلب مراجعة الوثائق التي قدّمها برشلونة في 2023، بالإضافة إلى نتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي الكتالوني. وطالب ريال مدريد كذلك باستدعاء مندوب برشلونة كارلوس نافال بيوسكا للإدلاء بشهادته، وإلزام الجهات المعنية بتقديم أي مراسلات أو وثائق إضافية تخص القضية.



وأوضح فرنانديز أن الهدف من هذه الخطوات هو توضيح حجم الأموال المدفوعة وأسبابها القانونية، والتحقق من مشروعيتها بعد أن بلغت ملايين اليوروهات على مدى سنوات.



وفي تطور لافت، أعادت قناة ريال مدريد الرسمية نشر تصريحات قديمة لكريستيانو تعود إلى ما قبل 14 عامًا عقب إحدى مباريات الكلاسيكو، قال فيها النجم : هناك قوة خفية تدير المشهد… ما يحدث لم يعد صدفة، بل يبدو مُدبّرًا.



وهو ما اعتُبر إدخالًا غير مباشر لرونالدو في سياق القضية، بهدف تعزيز رواية النادي الملكي حول وجود تأثيرات خارجية على التحكيم خلال تلك الفترة.

