ليفربول يتحرك لتفادي صدمة جديدة من صلاح

تواصل إدارة النادي الإنكليزي، ، مناقشة ملف مستقبل مع وكيل أعماله رامي عباس، بالتوازي مع وضع سيناريوهات لتفادي أي صدمة محتملة في سوق الانتقالات الشتوية.

وتشير تقارير عدة إلى إمكانية رحيل صلاح خلال شهر كانون الثاني، في ظل التوتر الذي طبع علاقته مؤخرًا مع مدربه آرني وبعض أعضاء الإدارة، ورغم أن عودته للمشاركة بعد المصالحة فتحت الباب أمام كل الاحتمالات، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة.



وفي ظل إصابة المهاجم ألكسندر إيزاك، أغلى صفقات الصيف الماضي، واحتمال غيابه لفترة قد تصل إلى أربعة أشهر، بدأت إدارة ليفربول التفكير جديًا في تدعيم الخط الهجومي خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الدولي الألماني كريم أديمي، مهاجم بروسيا دورتموند، دخل دائرة اهتمامات ليفربول، مع دراسة إمكانية التعاقد معه في كانون الثاني المقبل.



وبحسب التقارير، فإن دورتموند لا يمانع مبدئيًا في بيع اللاعب، وقد أجرى ليفربول بالفعل اتصالات أولية مع ممثلي أديمي لجس نبضهم بشأن الصفقة. ومع تبقي موسم ونصف فقط في عقده، وخشية رحيله مستقبلًا دون مقابل، يدرس النادي الألماني خيار بيعه خلال الشتاء.



وتشير المصادر إلى أن دورتموند ينتظر عروضًا لا تقل عن 20 مليون ، وهو مبلغ قد يشجع عدة أندية أوروبية على الدخول في سباق التعاقد مع اللاعب.



ويسعى ليفربول إلى التحرك مبكرًا لحسم الصفقة، بالنظر إلى القيمة الفنية لكريم أديمي، الذي يُعد من أبرز المواهب الهجومية في وأوروبا، فضلًا عن قدرته على اللعب في مختلف مراكز الخط الأمامي، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعويض محمد صلاح في حال رحيله المحتمل. (إرم نيوز)