تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ليفربول يتحرك لتفادي صدمة جديدة من صلاح

Lebanon 24
25-12-2025 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1459715-639022575952246686.png
Doc-P-1459715-639022575952246686.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل إدارة النادي الإنكليزي، ليفربول، مناقشة ملف مستقبل محمد صلاح مع وكيل أعماله رامي عباس، بالتوازي مع وضع سيناريوهات لتفادي أي صدمة محتملة في سوق الانتقالات الشتوية.
 
وتشير تقارير عدة إلى إمكانية رحيل صلاح خلال شهر كانون الثاني، في ظل التوتر الذي طبع علاقته مؤخرًا مع مدربه الهولندي آرني سلوت وبعض أعضاء الإدارة، ورغم أن عودته للمشاركة بعد المصالحة فتحت الباب أمام كل الاحتمالات، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة.

وفي ظل إصابة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، أغلى صفقات الصيف الماضي، واحتمال غيابه لفترة قد تصل إلى أربعة أشهر، بدأت إدارة ليفربول التفكير جديًا في تدعيم الخط الهجومي خلال الميركاتو الشتوي.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن الدولي الألماني كريم أديمي، مهاجم بروسيا دورتموند، دخل دائرة اهتمامات ليفربول، مع دراسة إمكانية التعاقد معه في كانون الثاني المقبل.

وبحسب التقارير، فإن دورتموند لا يمانع مبدئيًا في بيع اللاعب، وقد أجرى ليفربول بالفعل اتصالات أولية مع ممثلي أديمي لجس نبضهم بشأن الصفقة. ومع تبقي موسم ونصف فقط في عقده، وخشية رحيله مستقبلًا دون مقابل، يدرس النادي الألماني خيار بيعه خلال الشتاء.

وتشير المصادر إلى أن دورتموند ينتظر عروضًا لا تقل عن 20 مليون يورو، وهو مبلغ قد يشجع عدة أندية أوروبية على الدخول في سباق التعاقد مع اللاعب.

ويسعى ليفربول إلى التحرك مبكرًا لحسم الصفقة، بالنظر إلى القيمة الفنية لكريم أديمي، الذي يُعد من أبرز المواهب الهجومية في ألمانيا وأوروبا، فضلًا عن قدرته على اللعب في مختلف مراكز الخط الأمامي، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعويض محمد صلاح في حال رحيله المحتمل. (إرم نيوز) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أول قرار من ليفربول بعد تصريحات صلاح الصادمة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء طارئ في سرايا طرابلس لتفادي أزمة نفايات جديدة في مدن الفيحاء
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أولويات لبنان تفادي جولة حرب جديدة وضغوط إسرائيلية وأميركية لتكريس "آلية التحقّق"
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد صلاح

الهولندي

السويدي

ألمانيا

إنكليزي

أوروبا

السويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2025-12-25
Lebanon24
06:39 | 2025-12-25
Lebanon24
06:27 | 2025-12-25
Lebanon24
05:52 | 2025-12-25
Lebanon24
04:39 | 2025-12-25
Lebanon24
04:30 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24