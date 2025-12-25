بعد سقوطه أمام "جوشوا"… تحذيرات طبية من تداعيات طويلة الأمد على "جيك بول"

حذّر خبير في جراحة الأعصاب من تداعيات خطِرة للضربة القاضية التي تلقّاها صانع المحتوى الأميركي أمام أنطوني في نزال أُقيم في ميامي، مشيرًا إلى أنّ آثارها قد تتجاوز كسر الفك إلى إصابات دماغية محتملة.



وأوضح الطبيب هوفلينغر أنّ الضربات القوية على الرأس قد تؤدي إلى ارتطام الدماغ بجدار الجمجمة، ما يسبّب كدمات أو نزيفًا داخليًا، محذرًا من أنّ تكرار هذه الصدمات قد يقود إلى اعتلال الدماغ الرضحي المزمن، المرتبط بمشاكل في الذاكرة والحركة، وقد يتطوّر إلى أمراض مثل ألزهايمر وباركنسون.



وكان بول قد أعلن تعرّضه لكسر مزدوج في الفك بعد خسارته بالضربة القاضية في الجولة السادسة، مؤكدًا أنّه سيعود إلى الحلبة. في المقابل، اعتبر الملاكم البريطاني تشيسورا أنّ مسيرة بول انتهت، بينما رأى رايلي أنّه سيعود للقتال بسبب التزامات إعلامية ومالية، مرجّحًا خوضه نزالات إضافية وربما مواجهة محتملة مع كانيلو في المقبل.

