أصغر حكم في البطولة.. من سيدير مواجهة المغرب ومالي؟

ذكرت تقارير صحافية مغربية أن التابعة للاتحاد الإفريقي قد أعلنت عن تعيين الحكم الكاميروني عبدول ميفيري لإدارة مباراة منتخبي ومالي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من الإفريقية.



وتستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 كانون الأول حتى 18 كانون الثاني، حيث يسعى منتخبها لمواصلة عروضه القوية أمام الضيوف الماليين اليوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي في الرباط.



ويُعد عبدول ميفيري، البالغ من العمر 29 عامًا، أصغر حكم في نسخة البطولة الحالية. ويملك ميفيري خبرة سابقة على مستوى القارة، إذ أدار نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين بين المغرب ومدغشقر، يوم 30 آب الماضي، على ملعب موي كاساراني بالعاصمة الكينية نيروبي.



ويُشار إلى أن هذه المباراة ستكون أول تجربة له كحكم رئيسي في كأس الأمم الإفريقية للأندية الوطنية، بعد أن شغل منصب الحكم الرابع في مواجهة وأوغندا ضمن الجولة السابقة.

