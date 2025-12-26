تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

أصغر حكم في البطولة.. من سيدير مواجهة المغرب ومالي؟

Lebanon 24
26-12-2025 | 02:47
ذكرت تقارير صحافية مغربية أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن تعيين الحكم الكاميروني عبدول ميفيري لإدارة مباراة منتخبي المغرب ومالي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 كانون الأول حتى 18 كانون الثاني، حيث يسعى منتخبها لمواصلة عروضه القوية أمام الضيوف الماليين اليوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويُعد عبدول ميفيري، البالغ من العمر 29 عامًا، أصغر حكم في نسخة البطولة الحالية. ويملك ميفيري خبرة سابقة على مستوى القارة، إذ أدار نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين بين المغرب ومدغشقر، يوم 30 آب الماضي، على ملعب موي كاساراني بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويُشار إلى أن هذه المباراة ستكون أول تجربة له كحكم رئيسي في كأس الأمم الإفريقية للأندية الوطنية، بعد أن شغل منصب الحكم الرابع في مواجهة تونس وأوغندا ضمن الجولة السابقة. 
