18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
رياضة
أصغر حكم في البطولة.. من سيدير مواجهة المغرب ومالي؟
Lebanon 24
26-12-2025
|
02:47
photos
0
ذكرت تقارير صحافية مغربية أن
لجنة الحكام
التابعة للاتحاد الإفريقي
لكرة القدم
قد أعلنت عن تعيين الحكم الكاميروني عبدول ميفيري لإدارة مباراة منتخبي
المغرب
ومالي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من
كأس الأمم
الإفريقية.
وتستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 كانون الأول حتى 18 كانون الثاني، حيث يسعى منتخبها لمواصلة عروضه القوية أمام الضيوف الماليين اليوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي
عبد الله
في الرباط.
ويُعد عبدول ميفيري، البالغ من العمر 29 عامًا، أصغر حكم في نسخة البطولة الحالية. ويملك ميفيري خبرة سابقة على مستوى القارة، إذ أدار نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين بين المغرب ومدغشقر، يوم 30 آب الماضي، على ملعب موي كاساراني بالعاصمة الكينية نيروبي.
ويُشار إلى أن هذه المباراة ستكون أول تجربة له كحكم رئيسي في كأس الأمم الإفريقية للأندية الوطنية، بعد أن شغل منصب الحكم الرابع في مواجهة
تونس
وأوغندا ضمن الجولة السابقة.
من دمبيلي إلى كين… نجوم صنعوا موسمًا استثنائيًا في 2025
Lebanon 24
من دمبيلي إلى كين… نجوم صنعوا موسمًا استثنائيًا في 2025
05:33 | 2025-12-26
26/12/2025 05:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025.. بطولة جماهيرية تواجه الانتقادات
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025.. بطولة جماهيرية تواجه الانتقادات
05:30 | 2025-12-26
26/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سر رونالدو الذي يرفض الإفصاح عنه لكريستيانو جونيور؟
Lebanon 24
ما هو سر رونالدو الذي يرفض الإفصاح عنه لكريستيانو جونيور؟
04:00 | 2025-12-26
26/12/2025 04:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب
Lebanon 24
رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب
00:36 | 2025-12-26
26/12/2025 12:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
Lebanon 24
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
23:00 | 2025-12-25
25/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
