عرض سعودي مغري يهدّد استمرار مهاجم برشلونة

تتصاعد التكهّنات حول مصير المهاجم مع ، وسط معطيات تُلمّح إلى احتمال خروجه من النادي الكتالوني مع ختام الموسم.



وأفادت صحيفة آس بأنّ وكيل اللاعب عقد لقاءً مع ممثلين عن لبحث فرص انتقاله إلى أحد أندية الدوري، مع طرح خيار التوقيع لموسمين بعرض مالي مغرٍ.



في المقابل، أبدى شيكاغو فاير رغبة في ضم اللاعب البالغ 37 عامًا، إلا أنّ المقابل المالي المقترح يبقى أدنى من السعودي.



وكان قد أوضح أنّه لا يتّجه إلى استعجال قراره بشأن مستقبله، ما يُبقي الأبواب مفتوحة أمام مختلف السيناريوهات. ويستمر عقده مع برشلونة حتى حزيران المقبل، مع بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي.

