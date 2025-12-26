تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

عرض سعودي مغري يهدّد استمرار مهاجم برشلونة

Lebanon 24
26-12-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1460164-639023557918310469.jpg
Doc-P-1460164-639023557918310469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتصاعد التكهّنات حول مصير المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، وسط معطيات تُلمّح إلى احتمال خروجه من النادي الكتالوني مع ختام الموسم.

وأفادت صحيفة آس بأنّ وكيل اللاعب عقد لقاءً مع ممثلين عن دوري روشن السعودي لبحث فرص انتقاله إلى أحد أندية الدوري، مع طرح خيار التوقيع لموسمين بعرض مالي مغرٍ.

في المقابل، أبدى شيكاغو فاير رغبة في ضم اللاعب البالغ 37 عامًا، إلا أنّ المقابل المالي المقترح يبقى أدنى من العرض السعودي.

وكان ليفاندوفسكي قد أوضح أنّه لا يتّجه إلى استعجال قراره بشأن مستقبله، ما يُبقي الأبواب مفتوحة أمام مختلف السيناريوهات. ويستمر عقده مع برشلونة حتى حزيران المقبل، مع بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام عرض مع أولونغرين الأوضاع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
5 مغريات فلكية تنتظر صلاح في الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي حاروف يرفضون استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب ويهددون بالتحرك
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف "صمود" السوداني: تصريحات البرهان احتوت على رسائل خطيرة فحواها استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى في البلاد مما يهدد وحدتها وتماسكها
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

دوري روشن السعودي

ليفاندوفسكي

دوري روشن

برشلونة

السعود

روبرت

تالون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:43 | 2025-12-26
Lebanon24
12:55 | 2025-12-26
Lebanon24
11:57 | 2025-12-26
Lebanon24
10:24 | 2025-12-26
Lebanon24
09:51 | 2025-12-26
Lebanon24
05:33 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24